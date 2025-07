Trem de pouso de aeronave da American Airlines pega fogo na decolagem nos EUA

Um Boeing 737 Max 8 da American Airlines precisou ser evacuado durante os procedimentos de decolagem no aeroporto de Denver, no Colorado, neste sábado, 26. A aeronave, que tinha como destino Miami, na Flórida, pegou fogo no trem de pouso esquerdo, segundo informações da companhia e da torre de controle.

A gravação do contato entre os pilotos e os controladores de tráfego aéreo confirma que os bombeiros do aeroporto foram acionados para conter o início do incêndio. O avião ficou cercado por fumaça enquanto equipes de emergência se aproximavam da pista.

Os 179 ocupantes, incluindo passageiros e tripulantes, deixaram a aeronave pelas saídas de emergência, utilizando as escorregadeiras. Apesar das instruções para abandonarem as bagagens, várias pessoas saíram levando malas. Uma dessas situações resultou em um acidente: um passageiro, ao se desequilibrar com o peso de sua bagagem, acabou ferindo uma criança.

Cinco pessoas receberam atendimento médico no aeroporto, e uma delas precisou ser encaminhada ao hospital com ferimentos leves. A Federal Aviation Administration, ou FAA, informou que ainda não é possível determinar as causas do incêndio. O órgão abriu uma investigação para apurar o caso.