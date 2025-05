Condutor morre após ficar pendurado em balão em chamas no México

A cidade de Enrique Estrada, em Zacatecas, no México, foi palco de uma tragédia neste domingo, 11 de maio, quando um balão de ar quente pegou fogo e caiu durante o primeiro Festival de Balões do município.

O acidente resultou na morte do condutor do balão, Lucio Bañuelos Dorado, de 40 anos, e deixou outras duas pessoas feridas, com queimaduras de primeiro grau. A tragédia ocorreu durante a Feira Enrique Estrada 2025, evento anual que homenageia o padroeiro dos agricultores, São Isidoro Lavrador, e traz atividades culturais e de entretenimento para a população local.

O governo investiga o incidente

Segundo as autoridades mexicanas, as duas pessoas feridas não correm risco de morte, mas suas identidades não foram divulgadas. O governo de Zacatecas, por meio de um comunicado oficial, declarou que abriu uma investigação criminal para apurar as causas do acidente e esclarecer as responsabilidades.

O secretário-geral de governo, Rodrigo Reyes, lamentou o ocorrido e pediu que as entidades locais reforcem as medidas de segurança em eventos semelhantes. "Solicitamos ao Ministério Público Estadual que realize as investigações correspondentes para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades", afirmou Reyes.

A Promotoria do estado de Zacatecas informou que dois suspeitos, apontados como responsáveis pela organização do evento, foram identificados, mas fugiram do local. As investigações estão sendo conduzidas sob os enquadramentos de homicídio culposo, lesão corporal e abandono de pessoas, com a intenção de responsabilizar os envolvidos no incidente.

A tragédia gerou um grande impacto na comunidade local e levanta questões sobre a segurança em eventos públicos, especialmente em atrações que envolvem balões de ar quente, que, apesar de sua popularidade, apresentam riscos significativos.