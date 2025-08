Tragédia no Chile: três trabalhadores soterrados em mina são encontrados mortos

Três dos cinco trabalhadores soterrados após o desmoronamento de uma galeria na mina de cobre El Teniente, no Chile, foram encontrados mortos.

A informação foi confirmada neste domingo, 13, pela Codelco, estatal responsável pela operação da mina, localizada na região de O’Higgins, cerca de 100 km ao sul da capital.

A tragédia ocorreu na noite da última quinta-feira (31), após um tremor de magnitude 4,2 atingir a estrutura subterrânea, provocando o colapso de parte da nova seção Andesita. Um dos trabalhadores morreu na hora, segundo a empresa, elevando para quatro o número de mortos até o momento.

Segundo a Agência Brasil, o primeiro corpo foi localizado neste sábado (2), e os outros dois foram encontrados nas primeiras horas deste domingo (3). As buscas continuam na tentativa de localizar o quinto funcionário, ainda desaparecido.

"Lamentamos profundamente a perda de dois outros colegas localizados sem vida", declarou a Codelco em nota oficial. "Nos solidarizamos com as famílias e com toda a comunidade diante da dor que essa situação provoca", continuou o comunicado.