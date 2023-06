Tradicional Festival do Barco Dragão da China movimenta mais de 100 milhões de viagens turísticas

Com o início do tradicional Festival do Barco-Dragão, o consumo na China tem se mostrado em pleno vigor no primeiro dia do feriado de três dias. Espera-se que o número de turistas durante o feriado deste ano supere o nível pré-pandemia de 2019, atingindo 100 milhões de viagens de passageiros, gerando uma receita turística de 37 bilhões de yuans (US$ 5,15 bilhões), fazendo desse o feriado mais movimentado em termos de consumo em cinco anos.

Para o início do feriado, nesta quinta-feira (22), eram esperadas 16,2 milhões de viagens de passageiros, de acordo com dados divulgados pela China Railway. Na quarta-feira, um total de 13,86 milhões de viagens de passageiros foram realizadas, um aumento de 11,8% em comparação com 2019.

Estima-se também que, de quarta-feira a domingo, considerado o “fluxo de viagens” do Festival do Barco-Dragão, um total de 71 milhões de viagens de passageiros serão feitas por trem, com uma média de 14,20 milhões por dia. A quinta-feira é esperada como o pico do fluxo de passageiros.

O turismo folclórico tradicional tem ganhado popularidade entre os viajantes chineses durante o festival. Por exemplo, cidades conhecidas por suas “corridas de barcos-dragão“, como Foshan, na província de Guangdong, no sul da China, receberam um grande número de turistas de outras províncias e regiões, conforme relatado pelo paper.cn, citando dados da plataforma de viagens domésticas Mafengwo.com.

Dados das plataformas de compras online Meituan e Dianping mostraram que, até 14 de junho, as reservas turísticas para o feriado de três dias aumentaram 600% em relação ao ano anterior. E as buscas relevantes por “viagem de ida e volta” aumentaram 650% em relação ao ano anterior nesta semana.

Enquanto isso, as viagens para o exterior aumentaram 12 vezes durante o festival, segundo dados do trip.com. Cerca de 65% dos turistas que viajam para o exterior escolhem voar para países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Camboja, Malásia, Filipinas e Cingapura, de acordo com um relatório da plataforma de viagens Tongcheng Travel.

Dia do Trabalho

O gasto doméstico durante o festival provavelmente aumentará, já que o festival segue de perto os feriados do Dia do Trabalho e o festival de compras online “618”, enquanto uma contínua onda de compras de produtos e serviços tradicionais impulsionará a recuperação do consumo, disse Zhang Yi, CEO do Instituto de Pesquisa iiMedia, ao Global Times.

Os formuladores de políticas chineses têm intensificado os esforços para impulsionar a recuperação do consumo doméstico, afirmou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o principal órgão de planejamento econômico da China.