Trabalhadores presos em túnel na Índia são vistos pela primeira vez em 10 dias

Pela primeira vez desde o acidente, as equipes de resgate conseguiram ver nesta terça-feira, 21, em imagens registradas por uma câmera os 41 operários presos pelo desabamento, há 10 dias, de um túnel em construção no norte da Índia.

Nas imagens, registradas com uma câmera endoscópica colocada em um tubo fino utilizado para fornecer oxigênio, comida e água aos trabalhadores, os 41 homens parecem exaustos e ansiosos.

"Vamos retirá-los com segurança, não se preocupem", afirmaram integrantes das equipes de resgate aos homens bloqueados, segundo o vídeo divulgado pelas autoridades locais.

Escavadeiras retiram toneladas de terra, concreto e escombros desde 12 de novembro do túnel em construção que desabou parcialmente no estado de Uttarakhand (norte), na cordilheira do Himalaia.

Mas os trabalhos de resgate avançam lentamente, complicados pela queda de escombros e pelas avarias nas máquinas de perfuração.

Antes do uso da câmera, as equipes de resgate se comunicavam com os homens bloqueados por rádio.

"Todos os trabalhadores estão a salvo", afirmou o ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, em um comunicado.

"Estamos tentando com todas as nossas forças retirá-los em breve com segurança", acrescentou.

Dhami disse que conversou com o primeiro-ministro Narendra Modi, que considera o resgate dos trabalhadores "a prioridade máxima".

Contato por rádio

As equipes de resgate mantêm contato por rádio com os homens presos, que recebem comida, água, oxigênio e remédios através de um pequeno tubo de 15 centímetros de diâmetro.

Nenhuma informação oficial foi divulgada sobre o estado de saúde dos trabalhadores, mas, segundo a imprensa local, alguns sofreram vômitos, dores de cabeça, ansiedade e problemas estomacais.

A imprensa destacou que o desespero é cada vez maior no túnel. "Todos fazem a mesma pergunta: 'Quando vão nos retirar?'", contou o socorrista Mohammed Rizwan ao jornal 'Times of India'.

As equipes de resgate pretendem instalar um tubo de 90 centímetros de diâmetro até o interior do túnel para que os operários consigam sair do local. Mas na sexta-feira, os socorristas admitiram que só conseguiram perfurar metade da distância necessária.

O túnel afetado é parte de um grande projeto para conectar as localidades de Silkyara e Dangalgaon, onde ficam dois dos templos hindus mais sagrados, o de Uttarkashi e o de Yamunotri.

Vários especialistas alertaram sobre o impacto das grandes construções em Uttarakhand, onde muitas áreas são propensas a deslizamentos de terra.