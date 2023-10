Torre Eiffel será iluminada com cores de Israel em solidariedade após ataque do Hamas

A Torre Eiffel será iluminada, nesta segunda-feira, 9, com as cores da bandeira israelense para expressar o seu "total apoio" aos israelenses após o ataque lançado no sábado, 7, pelo movimento islamita Hamas, anunciou a Prefeitura de Paris.

Ao mesmo tempo, vários milhares de pessoas se reuniram em Paris na noite desta segunda-feira, 9, em apoio a Israel, observaram jornalistas da AFP. Alguns carregavam bandeiras israelenses e outros seguravam faixas com mensagens de solidariedade ao país.

Declarações de autoridades em Paris

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reiterou nesta segunda, na rede social X (antigo Twitter), "seu apoio total ao povo de Israel que chora seus mortos e que enfrenta ainda hoje um ataque terrorista do Hamas".

Em sinal de "solidariedade", a simbólica Torre Eiffel estará vestida de azul e branco à noite, um dia depois de apagar as luzes em homenagem às vítimas do ataque perpetrado pelo movimento islamita.

Marcha antirracista

A pedido do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif), ao qual se juntaram associações antirracistas, uma marcha percorrerá pouco antes o sudeste de Paris e terminará perto do monumento turístico.

No sábado, o Hamas lançou uma ofensiva surpresa contra Israel, com milhares de foguetes e centenas de combatentes em território israelense, causando até agora mais de 700 mortos e uma centena de sequestros.

Do lado palestino, 560 pessoas morreram em bombardeios israelenses no enclave em resposta à ofensiva surpresa do Hamas, segundo os últimos números das autoridades locais.

