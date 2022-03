Todos os passageiros do voo China Eastern morreram em acidente

A China confirmou neste sábado que todos os 132 passageiros e tripulantes a bordo do avião da China Eastern Airlines que caiu esta semana morreram.

O voo MU5735 ia de Kunming à cidade portuária de Guangzhou na segunda-feira quando despencou de altitude de cruzeiro em uma área de floresta na região de Guangxi.

Havia poucas esperanças de encontrar qualquer sobrevivente.

Falando a repórteres no sábado, Hu Zhenjiang, vice-diretor da Administração de Aviação Civil da China, confirmou que não há sinais de vida no local do acidente e que todos os 123 passageiros e nove tripulantes morreram, disse a mídia estatal.

A equipe de busca ainda procura a segunda caixa preta.

