Acidente de avião na Índia não deixa sobreviventes, diz mídia local

Todos os 242 ocupantes do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira, 12, em Ahmedabad, morreram, de acordo com informações do jornal local Indian Express.

A informação foi confirmada por autoridades locais, citadas pela publicação. A tragédia marca um dos acidentes aéreos mais graves envolvendo a companhia, e os esforços de resgate ainda estão em andamento.

O voo, que estava a caminho de Londres Gatwick, perdeu contato com os radares logo após a decolagem e caiu em área próxima ao aeroporto de Ahmedabad, na Índia. Autoridades locais informaram que as equipes de resgate estão trabalhando para recuperar os corpos e identificar as causas do acidente.

*Mais informações em instantes