Tiroteio em Gaza deixa 24 palestinos mortos durante distribuição de alimentos

Ao menos 24 palestinos morreram ao longo da manhã deste sábado, 2, perto de pontos de distribuição de alimentos ou de estradas por onde passam caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza, supostamente devido a tiroteios das Forças de Defesa de Israel (FDI), segundo apuração da Agência EFE nos necrotérios do enclave.

Os necrotérios de Gaza registraram a chegada de cinco corpos vindos das imediações do ponto de distribuição da Fundação Humanitária para Gaza (GHF, na sigla em inglês), em Bureij, no centro do enclave.

Outras sete pessoas morreram na cidade de Khan Yunis, no sul, quando tentavam procurar ajuda. As vítimas vieram tanto das imediações de um ponto da GHF quanto de estradas onde esperavam a passagem de caminhões de ajuda para saqueá-los, embora não tenha sido especificado quantas pessoas morreram em cada local ou em qual das três localidades da GHF no sul de Gaza ocorreu o tiroteio.

No norte, na Cidade de Gaza, foi registrada a morte de 12 pessoas que aguardavam a chegada de caminhões com alimentos, que acessam o norte através do ponto de fronteira de Zikim.

Mais de 1,3 mil pessoas perderam a vida em Gaza ao tentar obter ajuda humanitária, tanto nos pontos da GHF quanto nas estradas. De acordo com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), a maioria das vítimas foi atingida por tiros das FDI.

Por sua vez, as forças israelenses geralmente afirmam que realizam "tiros de advertência" nessas áreas para dispersar a população, sem admitir ter causado vítimas.