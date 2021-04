Tiroteio em frente a um hospital em Paris deixa um morto e um ferido

Um atirador não identificado matou um homem e feriu uma mulher nesta segunda-feira em Paris e fugiu em uma moto, o que o prefeito local disse ter parecido uma disputa pessoal sem relação com terrorismo.

Os dois foram baleados diante de um hospital que também atua como centro de vacinação contra a Covid-19 situado no sofisticado 16º distrito da capital francesa. A mulher está sendo tratada dos ferimentos no hospital, disse uma fonte da polícia.

"Não é um ataque terrorista, provavelmente foi um caso de acerto de contas", disse Francis Szpiner, prefeito do 16º distrito, aos repórteres.

O procurador de Paris iniciou uma investigação de homicídio, disse um porta-voz.

Rocco Contento, autoridade do sindicato policial, disse à televisão BFM que houve uma discussão entre o atirador e a mulher, que foi identificada como uma agente de segurança do hospital, e que um homem que tentou intervir foi baleado a esta altura.

Uma testemunha disse à Reuters que o homem foi baleado na cabeça várias vezes já no chão.

O centro de vacinação do hospital Henry Dunant estava funcionando no momento do incidente.

Redes de TV mostraram dezenas de policiais protegendo a área.