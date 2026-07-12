Tiroteio em festival latino de Toronto, no Canadá, mata duas pessoas

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas após uma troca de tiros durante o festival de rua "Salsa on St. Clair", em Toronto, no Canadá, na noite de sábado, 11. Segundo a polícia, cerca de 13 mil pessoas participavam do evento, considerado o maior festival latino de rua do país, quando os disparos provocaram correria entre os presentes.

De acordo com o vice-chefe da Polícia de Toronto, Frank Barredo, seis pessoas foram baleadas. Dois homens morreram no local, enquanto outras quatro vítimas foram encaminhadas a hospitais com ferimentos graves. A polícia informou que recuperou duas armas de fogo e isolou três áreas para a realização da perícia.

As investigações apontam que o episódio foi provocado por uma troca de tiros entre pelo menos dois indivíduos que tinham um ao outro como alvo. Segundo Barredo, o confronto colocou milhares de pessoas em risco de forma indiscriminada. Até o momento, ninguém foi preso, e a polícia não descarta a participação de outros envolvidos no ataque.

Situação foi "aterrorizante"

Imagens da imprensa canadense mostram participantes correndo pelas ruas para fugir da área, enquanto viaturas policiais, veículos blindados e ambulâncias foram mobilizados para o local.

A jornalista Joanna Lavoie, da emissora CP24, que acompanhava o festival, relatou que o ambiente mudou imediatamente após o início dos disparos. Ela afirmou ter visto uma mulher aparentemente baleada com ferimentos graves e descreveu a situação como "aterrorizante" em entrevista à AFP.

"Todos estavam incrédulos e com medo. Foi uma situação aterrorizante. Estamos aqui para nos divertir... não esperávamos que algo assim acontecesse, e foi a última coisa que imaginávamos", disse Lavoie.

Cerca de uma hora após o início do tiroteio, a polícia informou que a área estava sob controle, mas manteve o pedido para que a população evitasse a região enquanto os trabalhos de investigação continuavam. As autoridades também solicitaram que participantes do festival compartilhassem imagens e informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

A prefeita de Toronto, Olivia Chow, classificou o episódio como um "ato de violência imprudente e desprezível" em um festival frequentado por famílias, crianças e idosos. Ela afirmou que a polícia terá todos os recursos necessários para localizar os responsáveis e reforçou o compromisso de retirar armas das ruas da cidade.

Canadá enfrenta episódios graves de violência

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse estar "horrorizado" com o ataque e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Em mensagem publicada nas redes sociais, também agradeceu a atuação dos policiais e das equipes de emergência, afirmando que a resposta rápida evitou uma tragédia ainda maior.

Embora o Canadá registre índices de violência armada significativamente menores do que os Estados Unidos, o país voltou a enfrentar episódios graves nas últimas semanas.

No fim de junho, um ataque a tiros em Montreal terminou com a morte de duas pessoas, entre elas um policial, durante um confronto com o atirador. Após o massacre de 2020 na província da Nova Escócia, que deixou 22 mortos, o governo canadense endureceu sua legislação sobre armas de fogo e proibiu armamentos de estilo militar.

(*) Com informações da AFP e CNN