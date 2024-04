Tiroteio em escola deixa uma criança morta e duas gravemente feridas, na Finlândia

Um menino de 12 anos abriu fogo nesta terça-feira em uma escola primária nos arredores da capital da Finlândia, Helsinque, ferindo outros três menores antes de ser detido.

O tiroteio ocorreu em uma escola primária na cidade de Vantaa, que tem cerca de 800 alunos, distribuídos em dois centros, de 7 a 15 anos, de acordo com seu site.

A polícia chegou à escola pouco depois das 09h00 locais (06h00 GMT) e o suspeito foi detido uma hora depois em Helsinque.

As autoridades informaram que os três feridos têm todos 12 anos.

"O arresto foi feito de forma calma. O suspeito estava portando uma arma", disse a polícia em seu portal web.

Um vídeo, divulgado pelo jornal Iltalehti e apresentado como o momento da detenção do suspeito, mostra dois policiais segurando uma pessoa deitada de bruços.

Os pais das crianças que frequentam a escola relataram à mídia finlandesa que o tiroteio ocorreu em uma sala de aula e disseram ter falado com seus filhos por telefone.

As crianças foram mantidas nas salas de aula e muitos pais foram até a escola, onde foram atendidos pela polícia, de acordo com a televisão pública Yle.

Um gabinete de crise com funcionários da educação e da prefeitura foi montado, segundo a mídia finlandesa.

A ministra do Interior da Finlândia, Mari Rantanen, disse em uma mensagem nas redes sociais que o dia havia começado de uma "maneira terrível".

"Só posso imaginar a dor e a preocupação que muitas famílias estão passando neste momento", acrescentou.

Outros casos

O país nórdico sofreu duas tragédias semelhantes no início dos anos 2000.

Em novembro de 2007, um jovem de 18 anos abriu fogo em uma escola secundária em Jokela, a cerca de cinquenta quilômetros ao norte de Helsinque, e matou oito pessoas: o diretor, a enfermeira e seis alunos. O agressor cometeu suicídio após o ataque.

Um ano depois, em setembro de 2008, ocorreu um tiroteio em uma escola profissionalizante em Kauhajoki (oeste), perpetrado por um jovem de 22 anos, no qual dez pessoas morreram. O agressor também se suicidou pouco depois.

Desde então, centenas de escolas têm enfrentado ameaças de atos semelhantes, de acordo com o Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, que aponta problemas de saúde mental como a principal razão para essa praga