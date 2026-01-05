Tiros são ouvidos nas imediações do palácio da Presidência da Venezuela

Editor de Macroeconomia
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 22h04.
Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 22h20.
Tiros foram escutados nas imediações do Palácio de Miraflores, sede do Executivo da Venezuela, nesta segunda-feira, 5. A informação é de agências internacionais.
Nas redes sociais, diversos vídeos registram disparos de armas. De acordo com a agência EFE, testemunhas afirmaram ser possível escutar as rajadas, além de muitos motociclistas.
Já a agência AFP informa que, apesar dos disparos, a situação estaria sob controle, segundo testemunhas e uma fonte próxima ao governo ouvida pela AFP.
Ainda segundo uma fonte da AFP, drones não identificados sobrevoaram o palácio, no centro de Caracas, e ouviram-se tiros de resposta das forças de segurança após as 20h locais (21h em Brasília).
A situação, de maneira geral, ainda é incerta. Não sabe o que motivou os tiros nem os relatos. Autoridades venezuelanas não haviam se pronunciado oficialmente até o fechamento desta reportagem.
Ver essa foto no Instagram
O incidente ocorre horas depois de a chavista Delcy Rodríguez ter assumido como presidente interina do país.
Rodríguez, empossada por seu irmão, o presidente da Assembleia Nacional, o chavista Jorge Rodríguez, abriu nesta segunda-feira um novo capítulo político para o chavismo em seus quase 26 anos de história.
A funcionária se tornou, por ordem do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), a primeira mulher na história da Venezuela a liderar o Executivo.
Rodríguez afirmou, durante a cerimônia de posse, que nestas “horas terríveis de ameaças contra a estabilidade” não descansará “nem um minuto para garantir a paz”.
No último sábado, 3, o presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, foram capturados durante uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas e em três estados vizinhos.
Ambos compareceram a um tribunal federal de Nova York hoje e se declararam inocentes de todas as acusações do governo dos Estados Unidos.