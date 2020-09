TikTok lança guia para combater desinformação nas eleições dos EUA

O TikTok está lançando um guia de eleições no aplicativo de compartilhamento de vídeo para dar informações sobre as eleições de 2020 nos EUA para ajudar na proteção contra a desinformação, disse a empresa em uma postagem nesta terça-feira.

O TikTok disse que o guia dará aos usuários acesso a informações sobre candidatos federais, estaduais e locais do BallotReady, e sobre como votar em cada estado. Também incluirá vídeos sobre alfabetização midiática. Controlado pela empresa chinesa ByteDance, o TikTok tem estado sob escrutínio do governo do presidente Donald Trump devido a preocupações com o manuseio dos dados dos usuários.

O TikTok obteve no domingo uma decisão de última hora que temporariamente bloqueou uma ordem de Trump para impedir Apple e Google de oferecer o TikTok para download.

Estão em andamento negociações para definir os termos de um acordo preliminar para o Walmart e Oracle tomarem participações em uma nova empresa para chefiar as operações do TikTok nos Estados Unidos.

O TikTok, que afirma ter cerca de 100 milhões de usuários ativos nos EUA por mês e que se tornou cada vez mais uma plataforma para conteúdo político, também enfrenta o desafio de se proteger contra desinformação e abusos de plataforma antes de sua primeira eleição presidencial nos EUA.

Este mês, a Reuters encontrou vídeos contendo falsas alegações sobre votação por correspondência e candidatos presidenciais, vários dos quais o TikTok removeu após serem sinalizados pela Reuters.