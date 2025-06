Thiago Ávila e mais cinco ativistas são deportados após serem detidos em barco para Gaza

O governo de Israel deportou nesta quinta-feira o brasileiro Thiago Ávila e mais cinco ativistas, presos após serem detidos a bordo do veleiro "Madleen", interceptado por forças israelenses no Mar Mediterrâneo neste domingo. A embarcação fazia parte da Coalizão Flotilha Liberdade (FFC, na sigla em inglês) e transportava itens de ajuda humanitária destinados à Faixa de Gaza. Entre os passageiros, também estava a ativista sueca Greta Thunberg, que foi deportada na última terça-feira.

Com fotos e uma pitada de deboche, o Ministério de Relações Exteriores de Israel publicou no X que "mais seis passageiros do 'iate das selfies' estão saindo de Israel". "Adeus — e não se esqueça de tirar uma selfie antes de partir", escreveu o ministério. O barco foi detido pela Marinha Israelense em águas internacionais do Mar Mediterrâneo a mais de 100km de distância de Gaza.

Além do brasileiro, foram deportados Mark van Rennes (Holanda), Suayb Ordu (Turquia), Yasemin Acar (Alemanha), Reva Viard (França) e Rima Hassan (França). No entanto, dois ativistas franceses, Pascal Maurieras e Yanis Mhamdi, seguem detidos na Prisão de Givon, com deportação prevista para esta sexta-feira.

Ávila não foi deportado imediatamente, como Greta Thunberg, por ter se negado a assinar um documento que reconheceria que cometeu um "crime ao tentar entrar em Israel sem autorização". Com isso, o brasileiro foi levado para a solitária de um centro de detenção, em uma cela escura e sem refrigeração. o que levou ele a anunciar uma greve de fome. Além disso, Israel ameaçou deixá-lo na solitária por sete dias sem contato com a defesa.

Lara Souza, esposa do ativista brasileiro, foi recebida na última segunda-feira pela Secretária-Geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maria Laura da Rocha. Segundo o Itamaraty, durante a reunião, "a Secretária-Geral reafirmou o compromisso nacional com o Estado da Palestina, reconhecido pelo Brasil em 2010, e sublinhou a importância da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA), cuja Comissão Consultiva será presidida pelo Brasil a partir de 1°'de julho".

A interceptação

O barco "Madleen", com bandeira britânica, operado pela FFC, partiu da Sicília em 6 de junho e esperava chegar a Gaza no final do dia do último domingo, quando ocorreu a interceptação. Entre os passageiros do barco, além de Greta e do brasileiro, estava a deputada francesa do Parlamento Europeu, Rima Hassan.

Segundo os ativistas, alarmes soaram no convés quando embarcações navais israelenses se aproximaram do navio. Eles também relataram que drones lançaram uma substância branca que teria prejudicado o sistema de comunicação da flotilha e ferido algumas pessoas a bordo. Um vídeo publicado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel mostra um militar enviando uma mensagem de rádio à embarcação, dizendo que a “zona marítima ao largo da costa de Gaza está fechada”.

“Havia 12 trabalhadores humanitários e ativistas pacíficos a bordo, envolvidos em uma missão civil completamente não violenta”, afirmaram os ativistas em comunicado. “A apreensão do navio, realizada fora das águas territoriais de Israel, constitui uma violação flagrante do direito internacional. A tripulação civil desarmada foi sequestrada”, continuam, pedindo que a comunidade internacional condene a detenção.

Após a interceptação, Greta gravou um vídeo e afirmou que a tripulação foi "sequestrada em águas internacionais pelas forças de ocupação israelenses" e pediu pressão do governo sueco. Outro vídeo mostra os ativistas recebendo alimentos dentro da embarcação, enquanto voltavam para a costa de Israel.

Pouco antes da declaração da FFC, o Ministério das Relações Exteriores de Israel postou um vídeo no X mostrando a Marinha israelense se comunicando com o Madleen por meio de um alto-falante, instando-o a mudar de rota.

— A zona marítima ao largo da costa de Gaza está fechada ao tráfego naval como parte de um bloqueio naval legal — disse um soldado. — Se você deseja entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, pode fazê-lo através do porto (israelense) de Ashdod.