Texas aprova projeto de lei que obriga exibição dos Dez Mandamentos nas salas de aula

Os legisladores do Texas, nos Estados Unidos, aprovaram, nesta terça-feira, 27, um projeto de lei que propõe a obrigatoriedade da exibição dos Dez Mandamentos em todas as salas de aula das escolas públicas do estado.

O projeto ainda não foi sancionado pelo governador Greg Abbott, mas, caso entre em vigor, obrigará as instituições a colocar cartazes ou cópias emolduradas dos textos bíblicos em locais visíveis. Escolas que não tiverem os itens necessários poderão usar recursos do distrito para adquiri-los.

Com a aprovação, o estado se coloca na linha de frente de uma iniciativa que, segundo a oposição, ameaça as garantias de liberdade religiosa previstas na Constituição. A medida também determina que o procurador-geral do Texas ofereça defesa às escolas processadas pela exibição dos Dez Mandamentos. A proposta integra um conjunto de prioridades educacionais conservadoras aprovadas pela legislatura estadual.

Os contrários ao projeto também argumentam que a obrigação pode violar a separação entre a igreja e o estado. Para a deputada Candy Noble, a iniciativa visa destacar a importância histórica dos mandamentos bíblicos na educação e no sistema Judiciário do país. No domingo, Noble comemorou:

“O projeto de lei dos Dez Mandamentos (SB10) foi aprovado em segunda leitura na Câmara! Foram precisos quase três horas de debate e alterações. Meus pés estão cansados, mas estou feliz, e agradeço a todos que me ajudaram e rezaram por mim. Terceira leitura amanhã.”

Além do projeto dos Dez Mandamentos, o estado aprovou uma medida que permite um período diário de oração ou leitura de textos religiosos nas escolas.

Corte de verbas em Harvard

Os Estados Unidos vivem um período delicado na educação. Donald Trump tem liderado uma campanha para pressionar as universidades de elite do país a promover uma série de mudanças políticas, sob o argumento de combater o antissemitismo e garantir a proteção dos direitos civis. Em meio à disputa entre autonomia acadêmica e controle governamental, seu governo tem tentado coagir instituições educacionais ao congelar financiamentos e revogar vistos de estudantes internacionais.

O governo pediu que a Universidade Harvard fizesse várias coisas — como auditar o trabalho dos professores em busca de plágio e denunciar estudantes internacionais que quebrassem regras às autoridades federais —, o que indignou os líderes da universidade. Poucas horas depois, congelou US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) em financiamentos e, mais tarde na semana, afirmou que tentaria revogar o status de isenção fiscal de Harvard.

Nesta terça-feira, o governo Trump enviou uma carta às agências federais para cancelar os contratos restantes direcionados à Universidade Harvard, estimados em US$ 100 milhões (cerca de R$ 570 milhões na cotação atual). O plano instrui as agências a "encontrarem fornecedores alternativos" para serviços futuros.

Apesar de não se curvar às exigências, Harvard sofre o impacto dos ataques da Casa Branca ao ensino superior, e os professores enfrentam um medo crescente enquanto o governo emite decreto após decreto, cortando a base financeira da escola.