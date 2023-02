Terremoto na Turquia e Síria: número de mortos sobe para 1.500

O forte terremoto de magnitude 7,8 sentido no sudeste da Turquia e no norte da Síria na manhã desta segunda-feira derrubou centenas de prédios e matou mais de 1.500 pessoas. Acredita-se que haja mais de três mil feridos, e centenas ainda estejam presas sob os escombros. O número de vítimas deve aumentar à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região.

A tragédia aconteceu às 4h17 no horário local (22h10 de domingo no horário de Brasília). O epicentro foi próximo a Gaziantepe, cidade turca de aproximadamente dois milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria.

Segundo as equipes de resgate, centenas de pessoas ainda estão presas sob os escombros e destroços em cidades e vilas em toda a área. De acordo com o último balanço divulgado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pelo menos 912 pessoas morreram e quase 5.400 ficaram feridas. Pelo menos 2.818 prédios desabaram com o tremor, o que sugere um número de vítimas muito maior.

Na Síria, o terremoto provocou ao menos 592 mortes - e 1.089 ficaram feridas em áreas controladas pelo governo, enquanto as buscas sob os escombros ainda estão em andamento, segundo o Ministério da Saúde sírio citado pela agência oficial de notícias Sana.

Agências de notícias relatam que edifícios desabaram em uma faixa de fronteira que se estende das cidades de Aleppo e Hama, na Síria, até Diyarbakir, na Turquia, a mais de 330 km a nordeste.

O epicentro do terremoto foi registrado na região entre as cidades de Gaziantepe e Kahramanmaras, a uma profundidade de 10 a 24 quilômetros, segundo os serviços geológicos dos EUA e da Alemanha, que monitoram fenômenos do tipo em todo o mundo.

Castelo de 2 mil anos é danificado

O castelo de Gaziantep, uma fortificação construída no século II foi severamente danificado pelo terremoto. A cidade turca que batiza o castelo fica próxima ao local onde foi registrado o epicentro do terremoto.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o antes e depois do castelo de Gaziantep, ponto turístico mais famoso da cidade turca. Situado no topo de uma colina que já era utilizada como ponto de observação pelo povo hitita séculos antes de Cristo, o castelo foi destruído parcialmente.

De acordo com o portal de divulgação cultural do governo turco, o castelo de Gaziantep foi construído como uma torre de vigia durante o período romano, mas a estrutura atual foi construída no período bizantino. O castelo tem uma forma circular, com 12 torres distribuídas em suas muralhas.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver que partes das muralhas das fortalezas e torres de vigia foram abaixo e outras partes foram fortemente danificadas.