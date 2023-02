Terremoto: grupo empresarial turco estima prejuízo econômico em US$ 84 bilhões

Os dois grandes terremotos que atingiram a Turquia na última semana devem resultar à economia do país uma perda superior a US$ 84 bilhões (R$ 438 bilhões), ou cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). A estimativa é da Confederação de Empresas e Negócios da Turquia, conhecida como Turkonfed.

Mais de 33 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria, levando o episódio a ser considerado um mais mortais das últimas décadas. Os terremotos afetaram severamente 10 províncias e 13,5 milhões de pessoas só no sudeste da Turquia.

Estima-se que os terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 em 6 de fevereiro tenham causado cerca de US$ 70,8 bilhões em danos a edifícios residenciais e uma perda adicional de US$ 10,4 bilhões no PIB da Turquia.

O Turkonfed estima que as perdas na força de trabalho custariam mais US$ 2,9 bilhões à economia da Turquia. E que danos à infraestrutura do país, incluindo estradas e redes elétricas, bem como a hospitais e escolas, podem levar o déficit orçamentário a mais de 5,4% do PIB este ano, contra a previsão oficial de 3,5%, segundo o relatório.

Cálculos preliminares da Bloomberg Economics apontavam que os custos do desastre, incluindo esforços de reconstrução, poderiam atingir cerca de 5,5% do PIB.

Os cálculos do grupo de empresários foram baseados em terremotos de 1999 perto de Istambul, que mataram cerca de 18 mil pessoas. A estimativa também é maior do que outros economistas calcularam até agora, embora muitos, como o banco Barclays, tenham destacado que ainda é muito cedo para avaliar o impacto total.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que seu governo concluirá a construção de casas para os desabrigados dentro de um ano. Cerca de 100 bilhões de liras (US$ 5,3 bilhões) foram inicialmente alocados como ajuda humanitária.