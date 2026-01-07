Terremoto de magnitude 6,4 atinge sul das Filipinas; não há alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa sul das Filipinas nesta quarta-feira, 7, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto, inicialmente relatado pelo USGS como de magnitude 6,7, ocorreu a cerca de 27 quilômetros a leste da cidade de Santiago, na ilha de Mindanao, segundo a agência.

Até o momento, nenhum alerta de tsunami foi emitido. Nash Paragas, um socorrista na província de Davao Oriental, disse à AFP que não havia relatos iniciais de vítimas ou danos. "Houve um tremor. Vi alguns carros se moverem, mas acho que foi apenas por um breve período, cerca de cinco segundos", disse ele.

O leste de Mindanao foi atingido em outubro por dois terremotos de magnitudes 7,4 e 6,7 que mataram pelo menos oito pessoas. Esses terremotos ocorreram dias depois de um terremoto de magnitude 6,9 que matou 76 pessoas e destruiu ou danificou 72 mil casas na província de Cebu, na região central do país, de acordo com dados do governo.

Terremotos são ocorrências quase diárias nas Filipinas, localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.

*Com informações da AFP