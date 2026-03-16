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Trump diz que deseja ter 'a honra' de assumir o controle de Cuba: 'Posso fazer o que quiser'

Declaração ocorre enquanto a Casa Branca mantém negociações com o governo de Havana, que enfrenta uma crise energética provocada pela escassez de combustíveis

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 20h34.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 20h38.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que espera “ter a honra de assumir o controle de Cuba” ainda durante seu mandato. A declaração ocorre enquanto Washington mantém negociações com o governo de Havana, que enfrenta uma crise energética provocada pela escassez de combustíveis.

“Acredito sinceramente que terei a honra de assumir o controle de Cuba, de alguma forma”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval. “Quero dizer: ou a libertem, ou a levem. Acho que posso fazer o que quiser, se ela quiser que eu lhe diga a verdade. É uma nação muito fragilizada neste momento. Seria uma grande honra”.

Na sexta-feira, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmou que os dois países estão em diálogo. As conversas ocorrem em meio ao bloqueio quase total imposto por Washington ao fornecimento de petróleo bruto para a ilha, situação que tem provocado apagões em várias regiões do país.

Trump tem defendido abertamente uma mudança de regime em Cuba, governada pelo Partido Comunista e localizada a cerca de 150 quilômetros do território americano. Segundo o governo dos EUA, a ilha representa uma “ameaça excepcional”, sobretudo por manter relações próximas com Rússia, China e Irã.

Desde meados de janeiro, o presidente americano afirma que seu governo já vinha conversando com integrantes da alta cúpula do regime cubano. A ilha atravessa uma crise profunda há seis anos, agravada recentemente pelo bloqueio ao abastecimento de petróleo.

O cenário se tornou ainda mais delicado após as medidas adotadas por Washington contra a Venezuela. Os Estados Unidos prenderam o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assumiram o controle da estatal petrolífera do país e bloquearam o envio de combustível para Cuba, que dependia de Caracas como seu principal fornecedor.

A escassez de diesel já levou o governo cubano a reduzir alguns serviços públicos, incluindo o transporte coletivo e a realização de cirurgias eletivas em hospitais, segundo reportagens da imprensa americana.

Cuba depende de importações para cerca de 60% do combustível que consome. Especialistas estimam que, nesse ritmo, as reservas do país podem se esgotar ainda neste mês.

Novo apagão geral em Cuba nesta segunda-feira

Cuba registrou nesta segunda-feira, 16, um apagão generalizado, informou a companhia elétrica estatal do país. O episódio ocorre em meio à crise energética enfrentada pela ilha, provocada pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

A falha no fornecimento foi causada por “uma desconexão total do Sistema Eletroenergético Nacional”, informou a União Elétrica de Cuba (UNE) em publicação na rede social X. “Começam a ser implementados os protocolos para o restabelecimento”, acrescentou a empresa.

No início de março, Cuba já havia enfrentado outro apagão que atingiu cerca de dois terços do território nacional, incluindo a capital, Havana. A produção de eletricidade no país depende de um conjunto de usinas termoelétricas antigas, algumas com mais de quatro décadas de funcionamento.

A ilha, com 9,6 milhões de habitantes, registra sucessivos apagões desde o fim de 2024. A população também convive com cortes programados diários no fornecimento de energia. Nos últimos meses, interrupções superiores a 15 horas foram registradas em Havana, enquanto em províncias os cortes podem ultrapassar um dia.

Desde 9 de janeiro, nenhum navio petroleiro chegou ao país, situação que levou o governo de Miguel Díaz-Canel a adotar medidas de contenção, como a suspensão da venda de diesel, o racionamento de gasolina e a redução de alguns serviços hospitalares.

Para justificar sua política, Washington afirma que Cuba representa uma “ameaça excepcional” à segurança nacional dos Estados Unidos, em razão de suas relações com países como China, Rússia e Irã.

O governo cubano, por sua vez, acusa Trump de tentar “asfixiar” a economia da ilha comunista, que está submetida a embargo norte-americano desde 1962 e que, nos últimos anos, enfrentou um endurecimento das sanções impostas pelos Estados Unidos.

*Com informações as agências EFE e AFP.

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