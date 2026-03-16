Trump diz que deseja ter 'a honra' de assumir o controle de Cuba: 'Posso fazer o que quiser'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que espera “ter a honra de assumir o controle de Cuba” ainda durante seu mandato. A declaração ocorre enquanto Washington mantém negociações com o governo de Havana, que enfrenta uma crise energética provocada pela escassez de combustíveis.

“Acredito sinceramente que terei a honra de assumir o controle de Cuba, de alguma forma”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval. “Quero dizer: ou a libertem, ou a levem. Acho que posso fazer o que quiser, se ela quiser que eu lhe diga a verdade. É uma nação muito fragilizada neste momento. Seria uma grande honra”.

Na sexta-feira, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmou que os dois países estão em diálogo. As conversas ocorrem em meio ao bloqueio quase total imposto por Washington ao fornecimento de petróleo bruto para a ilha, situação que tem provocado apagões em várias regiões do país.

Trump tem defendido abertamente uma mudança de regime em Cuba, governada pelo Partido Comunista e localizada a cerca de 150 quilômetros do território americano. Segundo o governo dos EUA, a ilha representa uma “ameaça excepcional”, sobretudo por manter relações próximas com Rússia, China e Irã.

Desde meados de janeiro, o presidente americano afirma que seu governo já vinha conversando com integrantes da alta cúpula do regime cubano. A ilha atravessa uma crise profunda há seis anos, agravada recentemente pelo bloqueio ao abastecimento de petróleo.

O cenário se tornou ainda mais delicado após as medidas adotadas por Washington contra a Venezuela. Os Estados Unidos prenderam o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assumiram o controle da estatal petrolífera do país e bloquearam o envio de combustível para Cuba, que dependia de Caracas como seu principal fornecedor.

A escassez de diesel já levou o governo cubano a reduzir alguns serviços públicos, incluindo o transporte coletivo e a realização de cirurgias eletivas em hospitais, segundo reportagens da imprensa americana.

Cuba depende de importações para cerca de 60% do combustível que consome. Especialistas estimam que, nesse ritmo, as reservas do país podem se esgotar ainda neste mês.

Novo apagão geral em Cuba nesta segunda-feira

Cuba registrou nesta segunda-feira, 16, um apagão generalizado, informou a companhia elétrica estatal do país. O episódio ocorre em meio à crise energética enfrentada pela ilha, provocada pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

A falha no fornecimento foi causada por “uma desconexão total do Sistema Eletroenergético Nacional”, informou a União Elétrica de Cuba (UNE) em publicação na rede social X. “Começam a ser implementados os protocolos para o restabelecimento”, acrescentou a empresa.

No início de março, Cuba já havia enfrentado outro apagão que atingiu cerca de dois terços do território nacional, incluindo a capital, Havana. A produção de eletricidade no país depende de um conjunto de usinas termoelétricas antigas, algumas com mais de quatro décadas de funcionamento.

A ilha, com 9,6 milhões de habitantes, registra sucessivos apagões desde o fim de 2024. A população também convive com cortes programados diários no fornecimento de energia. Nos últimos meses, interrupções superiores a 15 horas foram registradas em Havana, enquanto em províncias os cortes podem ultrapassar um dia.

Desde 9 de janeiro, nenhum navio petroleiro chegou ao país, situação que levou o governo de Miguel Díaz-Canel a adotar medidas de contenção, como a suspensão da venda de diesel, o racionamento de gasolina e a redução de alguns serviços hospitalares.

Para justificar sua política, Washington afirma que Cuba representa uma “ameaça excepcional” à segurança nacional dos Estados Unidos, em razão de suas relações com países como China, Rússia e Irã.

O governo cubano, por sua vez, acusa Trump de tentar “asfixiar” a economia da ilha comunista, que está submetida a embargo norte-americano desde 1962 e que, nos últimos anos, enfrentou um endurecimento das sanções impostas pelos Estados Unidos.

*Com informações as agências EFE e AFP.