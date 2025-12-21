Mundo

Tensão militar no Caribe: sinais de GPS são bloqueados na região da Venezuela

Interferência afeta a navegação aérea na região e ocorre em meio a disputas entre venezuelanos e norte-americanos

EUA alertam companhias aéreas sobre riscos ao sobrevoar a Venezuela devido a tensão militar (Reprodução/FlightRadar)

SBT News
SBT News

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09h26.

A tensão militar no Caribe entre Estados Unidos e Venezuela levou ao bloqueio de sinais de GPS na região, segundo dados de satélite. De acordo com uma empresa privada que trabalha com dados de satélite, a interferência no sinal de GPS vem da Venezuela.

Essa ação seria uma forma de o país latino atrapalhar a comunicação entre os militares norte-americanos que estão na região.

Oficialmente, Caracas não confirma a informação. Já o jornal New York Times citou uma fonte da Universidade de Stanford afirmando que a interferência também parte de navios militares dos Estados Unidos.

Crise deve continuar

O risco maior é para os aviões comerciais que sobrevoam o Caribe. Os Estados Unidos afirmam que a presença militar na região vai continuar, com foco no combate a criminosos que transportam drogas.

O maior porta-aviões do mundo segue em Porto Rico, junto com militares e agentes do serviço de inteligência norte-americano. Washington também mantém a posição de que vai interceptar navios petroleiros sancionados.

Apesar do telefonema que Donald Trump e Nicolás Maduro tiveram há algumas semanas, não há sinal de que a pressão militar vá recuar.

