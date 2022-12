Tempestade de inverno nos EUA provoca transtornos no fim de semana de Natal

Uma tempestade de inverno acompanhada por temperaturas gélidas continua provocando grandes problemas no fim de semana de Natal nos Estados Unidos, onde provocou pelo menos 17 mortes e o cancelamento de milhares de voos.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) alertou que o frio representa uma ameaça à vida e pediu aos moradores das regiões afetadas que permaneçam em casa. Na sexta-feira, os ventos gelados derrubaram a temperatura para 48 graus negativos.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, mobilizou a Guarda Nacional no condado de Erie e em Buffalo.

A situação em Buffalo, na fronteira com o Canadá, é particularmente difícil. Um casal disse à reportagem que, com as estradas intransitáveis, não pretendia fazer a viagem de apenas 10 minutos para visitar a família no Natal.

"No momento, conseguimos ver do outro lado da rua, mas à noite não conseguíamos ver além de nossa varanda", disse Rebecca Bortolin, 40 anos.

Seu noivo, Ali Lawson, está com dores nas costas, mas não quer correr o risco de precisar dirigir até o hospital.

A tempestade classificada como "histórica" afeta o país desde quarta-feira. Os ventos polares provocam nevascas, especialmente na região dos Grandes Lagos.

O NWS informou que a nevasca continuaria durante o dia de Natal, com uma "lenta moderação das temperaturas" apenas na segunda-feira.

No sábado, mais de 3.300 voos foram cancelados e mais 7.500 foram adiados, de acordo com o site FlightAware.com.

O secretário dos Transportes do governo federal, Pete Buttigieg, afirmou no sábado que a Administração Federal de Aviação "espera que as interrupções mais extremas tenham ficado para trás, à medida que as operações das companhias aéreas e dos aeroportos se recuperam gradualmente".

Muitos passageiros retidos em aeroportos de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York aguardavam um milagre de Natal para tentar chegar a seus destinos.

- 17 mortes -

Até o momento, as autoridades confirmaram 17 mortes em oito estados provocadas pela tempestade.

Algumas mortes aconteceram nas rodovias. Em Ohio, quatro pessoas faleceram em acidentes relacionados com a tempestade.

Cidades como Denver e Chicago abriram locais de refúgio para receber desabrigados e protegê-los do risco de hipotermia.

A temperatura negativa pressionou o sistema de energia elétrica e milhões de pessoas ficaram sem luz em suas residências, de acordo com o site Poweroutage.us.

A energia elétrica foi restabelecida em grande parte da região afetada no sábado à noite, mas em algumas cidades os moradores foram orientados a reduzir o consumo.

Na manhã de domingo, quase 173.000 moradores estavam sem energia devido aos efeitos do frio extremo, de acordo com o Poweroutage.us. Os estados mais afetados eram Maine, Nova York, Virgínia, New Hampshire e Pensilvânia.

Algumas cidades, em particular na Carolina do Norte, precisaram desativar temporariamente o sistema de energia devido à demanda de eletricidade, o que deixou as casas sem aquecimento.