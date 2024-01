Tempestade de inverno ameaça costa leste dos EUA

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos alertaram nesta sexta-feira, 5, que uma combinação de chuva e neve poderia provocar um caos nos deslocamentos no nordeste do país neste fim de semana, com cerca de 25 milhões de pessoas sob um aviso de tempestade.

Várias cidades do leste dos EUA, incluindo Nova York, a mais populosa, passaram por períodos recordes sem nevascas. No entanto, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) disse em um alerta de tempestade de inverno que "viajar pode ser quase impossível" em alguns lugares durante neste fim de semana, quando muitas pessoas retornam de suas férias de inverno.

A área afetada se estende desde os arredores de Boston até Washington D.C. e Baltimore.

Danos causados pela neve

É provável que o gelo cause cortes de energia e queda de árvores, advertiu o NWS. "Foi emitido um alerta de tempestade de inverno de sábado de manhã até sábado à noite", indicou o NWS, que prevê que até 5 centímetros de neve e chuva congelada podem se acumular nas áreas mais populosas.

Áreas do norte de Connecticut e partes de Massachusetts podem enfrentar acúmulos de neve entre 15 e 30 centímetros, além de rajadas de vento de até 65 km/h, alertou o NWS, acrescentando que as previsões ainda podem mudar.

Kathy Hochul, governadora do estado de Nova York, ordenou uma resposta de emergência em antecipação à grande perturbação climática. Em 2022, o nordeste dos Estados Unidos foi atingido pelo que as autoridades chamaram de "tempestade do século", que deixou dezenas de mortos.

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas, causadas por atividades humanas e a queima descontrolada de combustíveis fósseis, estão tornando as tempestades de inverno mais úmidas e intensas.