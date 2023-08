Tatuagem com vantagem? Áustria oferece transporte anual gratuito a quem tatuar cartão ferroviário

Qual o preço de andar de transporte público de forma ilimitada durante um ano? Na Áustria, 1.095 euros (cerca de R$ 5,8 mil), ou, o que certamente sai bem mais em conta, uma tatuagem.

O governo austríaco está oferecendo passes gratuitos por um ano aqueles que estão dispostas a tatuar o nome do KlimaTicket, o cartão ferroviário de passagem única implementado na Áustria em 2021.

Como funciona?

A promoção foi divulgada inicialmente no Instagram do KlimaTicket em julho, antes de um festival de música local, mostrando diversas ilustrações com o nome do bilhete. No fim de semana de 20 de agosto, Leonore Gewessler, ministra do clima da Áustria e deputada do Partido Verde, foi vista reforçando a campanha, em um festival de música na cidade de St Pölten.

De acordo com o The Telegraph, a ministra mostrou, no festival, uma tatuagem no próprio braço com os dizeres "Gewessler assume a liderança". Embora sua tatuagem fosse temporária, uma tenda no festival de fato oferecia os cartões para as três primeiras pessoas que tatuassem em referência ao bilhete.

Críticas

A ação foi criticada por parte da população austríaca. "Vergonhoso, constrangedor, Wesseler. Por favor, tatue seu contracheque na testa. Para que vocês, austríacos saibam quanto dinheiro é desperdiçado", escreveu um usuário na publicação da ministra. Algumas críticas acusaram a política de explorar os jovens e de usar a sua pele para divulgar ideais políticos.

"Isso foi feito com muito cuidado. Só é feito durante o dia e oferecido apenas a maiores de 18 anos", disse ela a uma estação de televisão local, segundo o Telegraph.

Henrike Brandstötter, legisladora do partido liberal NEOS, escreveu no X, o antigo o Twitter: "Oferecer dinheiro às pessoas para colocarem publicidade sob sua pele revela uma visão inaceitável da humanidade por parte de um ministro do governo".