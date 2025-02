Tarifas de Trump podem gerar inflação nos alimentos nos EUA e desestabilizar mercados

As tarifas alfandegárias anunciadas pelo presidente americano Donald Trump para alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos devem resultar em inflação no preço dos alimentos e em desestabilização dos mercados.

Trump estabeleceu tarifas de 25% para produtos importados do Canadá e do México, bem como tarifas de 10% sobre produtos chineses. Como resposta, os governos desses países já anunciaram as primeiras medidas de retaliação aos Estados Unidos.

O problema é que quase metade das exportações agrícolas dos Estados Unidos são destinadas ao México, Canadá e China. O país também está cada dia mais dependente dos seus vizinhos da América do Norte para frutas e vegetais.

As novas tarifas americanas e as medidas de retaliação dos parceiros comerciais devem reduzir as vendas externas americanas e aumentar os custos de produção dos agricultores do país. Como resultado, os consumidores americanos deverão encontrar preços mais altos nos supermercados.

Impacto das tarifas

Levantamento da Bloomberg indica que frutas e vegetais devem ser uma das categorias mais afetadas pelas tarifas impostas por Trump. Em 2023, quase 90% das importações de vegetais frescos dos EUA vieram do México e do Canadá.

Os países também foram responsáveis por mais da metade das remessas de frutas frescas enviadas aos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura do país.

Na agricultura, os Estados Unidos são altamente dependentes do potássio canadense: cerca de 85% do total necessário para fabricação de fertilizantes é importado do país vizinho.

Segundo análise da Bloomberg Intelligence, os agricultores americanos provavelmente pagarão entre US$ 60 a US$ 80 a mais por tonelada de fertilizantes de potássio e amônia neste ano.

As tarifas também devem afetar as indústrias que dependem de oleaginosas, que vão desde fabricantes de molho para salada até produtoras de diesel renovável. Os EUA representaram mais de 90% das exportações de óleo de canola do Canadá em 2023, de acordo com o Departamento de Agricultura americano.

Os custos de construção também devem subir. Mais de 70% das importações americanas de madeira macia e gesso, materiais usados nas paredes de drywall, vêm do Canadá e do México.

Com as medidas de retaliação, as exportações americanas também estão em xeque. O México, por exemplo, é o maior comprador de milho e carne suína dos EUA. Só em 2024, o país latino-americano importou quase 19 milhões de toneladas de milho americano.

Já a China é a principal compradora mundial de soja. Na última guerra comercial com os americanos, os chineses reduziram suas compras de soja dos EUA em 79% nos dois primeiros anos do mandato de Trump. Uma repetição da estratégia agora prejudicaria os agricultores americanos.