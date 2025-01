Tarifas de Trump não vão mudar miuta coisa, dizem fabricantes de produtos 'made in USA' Após a adesão da China à OMC em 2001 e a abolição das cotas de exportação, centenas de milhares de empregos no setor têxtil desapareceram no país

Donald Trump: Há 40 anos, ele está à frente da Goodwear, que fabrica camisetas e bermudas em Massachusetts com 100% de algodão produzido nos Estados Unidos (Jim Watson/AFP)