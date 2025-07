Tarifa de Trump ao Brasil afetará mais de 6.500 pequenas empresas dos EUA, dizem câmaras de comércio

A nova taxa de 50% dos EUA contra produtos brasileiros, anunciada pelo presidente Donald Trump, afetará mais de 6.500 pequenas empresas americanas. Além disso, há mais de 3.900 companhias que investem no Brasil.

Os dados foram citados nesta terça-feira, 15, em um comunicado da U.S. Chamber of Commerce (principal associação comercial dos EUA) e da Amcham (Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos).

"O Brasil é um dos 10 principais mercados para as exportações dos EUA e o destino de quase US$ 60 bilhões em bens e serviços americanos todos os anos", diz a nota.

"A tarifa de 50% proposta impactaria produtos essenciais para as cadeias de suprimentos e os consumidores americanos, aumentando os custos para as famílias e reduzindo a competitividade das principais indústrias americanas", afirmam as entidades.

Diálogo de alto nível

O comunicado defende ainda negociações diretas entre os dois países. "A Câmara dos EUA e a AmCham Brasil instam os governos americano e brasileiro a se engajarem em negociações de alto nível para evitar a implementação de tarifas prejudiciais. Impor tais medidas em resposta a tensões políticas mais amplas corre o risco de causar danos reais a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos e estabelece um precedente preocupante", diz a nota.

Uma conversa de alto nível envolveria um diálogo direto entre os presidentes dos dois países, algo que ainda não ocorreu. Desde a posse de Trump, em janeiro, ele não teve nenhuma conversa com o presidente Lula. Nos últimos dias, os dois líderes trocaram mensagens e ataques em público e pelas redes sociais.