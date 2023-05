Tanques, mísseis e drones: conheça as armas que a Ucrânia deve usar em contraofensiva

As tropas ucranianas devem contar com novas armas para iniciar uma contraofensiva nos próximos meses. Prometidos pelo ocidente, os aparatos de guerra incluem mísseis de longo alcance, drones de ataque, tanques e blindados.

Os armamentos devem ser empregados no enfrentamento dos russos, sobretudo, no sul e leste da Ucrânia. Uma das principais apostas da contraofensiva é o Storm Shadow, um tipo de míssil de longo alcance prometido pelo Reino Unido.

O que é o Storm Shadow, míssil de longo alcance prometido pelo Reino Unido

Desenvolvido em conjunto pelo Reino Unido e pela França, o Storm Shadow normalmente é lançado do ar, por meio de caças. Ele alcança alvos situados a mais de 250 km de distância e foi usado anteriormente no Iraque e na Líbia. O envio dos mísseis Storm Shadow foi confirmado pelo secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, na semana passada.

A Ucrânia também deve receber mais 30 tanques Leopard, de fabricação alemã. O chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, anunciou o envio durante visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Um dos principais tanques de guerra do mundo, o Leopard 2 é fabricado na Alemanha pela companhia de veículos militares Krauss-Maffe. Usado pelo Exército do país desde 1979, o exemplar também já foi operado por militares de mais de uma dúzia de nações europeias. Canadá e Indonésia completam a lista.

Alimentado por motor a diesel, o modelo de cerca de 60 toneladas possui equipamento de visão noturna e tem recursos de mira sofisticados, mesmo em terrenos acidentados. O modelo alemão, equipado por duas metralhadoras, consegue alcançar velocidade máxima de 70 km/h, comporta até quatro pessoas e alcança alvos móveis situados em até 5 km de distância.

Esse tanque também pode lançar mísseis guiados, da mesma maneira que munições comuns. Esses mísseis têm um alcance de 4 km a 5 km e também podem atingir helicópteros voando baixo.

Além dos tanques, a Alemanha se comprometeu a doar 20 blindados, 16 sistemas de defesa aérea, mais de 200 drones e outras armas e munições.

Os Leopards e blindados adicionais que a Alemanha enviará como parte de seu pacote de 2,7 bilhões de euros (R$ 14,4 bilhões) serão mais úteis no sul da Ucrânia, onde o terreno controlado pela Rússia, disse Kirkegaard, é mais adequado "para guerra de tanques ou manobras".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também prometeu a doação à Ucrânia de drones de ataque de longo alcance, que atingem alvos localizados a mais de 200 km de distância.

"Este é um momento crucial na resistência da Ucrânia a uma terrível guerra de agressão que eles não escolheram ou provocaram", disse Sunak, na ocasião. "Eles precisam do apoio sustentado da comunidade internacional para se defenderem contra a enxurrada de ataques implacáveis e indiscriminados que têm sido sua realidade diária por mais de um ano", acrescentou.