'Talvez seja meu último voto', diz Mujica sobre as eleições no Uruguai Presidente de 2010 a 2015 e uma das figuras mais populares do Uruguai, Mujica é o mentor de Yamandú Orsi, com quem o partido de esquerda Frente Ampla espera retornar ao poder

Mujica vota em eleições no Uruguai (Pablo Porciuncula/AFP Photo)