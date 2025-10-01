Mundo

Taiwan rejeita proposta dos EUA para fabricar 50% de seus semicondutores no território americano

Donald Trump ameaçou aplicar uma tarifa "bastante significativa" aos semicondutores que entram em seu país

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07h33.

Taiwan "não aceitará" fabricar 50% de seus semicondutores nos Estados Unidos, afirmou o principal negociador tarifário da ilha, que Washington pressiona para que produza mais chips em seu território.

As declarações do vice-primeiro-ministro Cheng Li-chiun aconteceram depois que o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, informou que havia proposto a Taipé uma divisão de 50% na produção dos componentes eletrônicos.

Declarações de Cheng e negativa da proposta

"Quero esclarecer que esta é uma ideia dos Estados Unidos. Nossa equipe de negociação nunca se comprometeu a dividir a produção em 50%", disse Cheng.

"Tenham certeza de que não discutimos o tema nesta ocasião e tal condição não será aceita", afirmou.

Cheng retornou de Washington, onde disse que as negociações sobre as tarifas dos Estados Unidos para as exportações taiwanesas "avançaram um pouco".

Impacto da proposta de tarifa e superávit comercial

A ilha de governo democrático tenta alcançar um acordo comercial com Washington, depois que o presidente Donald Trump impôs uma tarifa temporária de 20% que preocupa as fábricas taiwanesas.

O republicano também ameaçou aplicar uma "tarifa bastante significativa" aos semicondutores que entram em seu país.

A crescente demanda por tecnologia relacionada à Inteligência Artificial impulsionou o superávit comercial de Taiwan com os Estados Unidos, o que deixou a ilha no alvo de Trump.

Setor de tecnologia como principal exportação

Mais de 70% das exportações da ilha para os Estados Unidos são da área de tecnologia e telecomunicações, incluindo chips.

Taiwan produz mais da metade dos semicondutores do mundo e quase todos os de alta tecnologia.

