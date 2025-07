Tailândia e Camboja chegam a acordo de cessar-fogo após confrontos na fronteira Líder malaio assegurou ainda que o encontro resultou em conversas positivas que concluíram com o compromisso de restaurar a paz e a segurança nas zonas fronteiriças

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, posam para fotos enquanto apertam as mãos após uma coletiva de imprensa após as negociações sobre um possível cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja, em Putrajaya (MOHD RASFAN / POOL / AFP/Getty Images)