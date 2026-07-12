Suspeitos de roubo de joias no Louvre afirmam que receberiam até 25 mil euros

Dois homens presos por suspeita de envolvimento no roubo de joias do Museu do Louvre, em Paris, afirmaram em depoimento à polícia que receberiam entre 15 mil e 25 mil euros (cerca de R$ 146 mil) para participar da ação criminosa. As informações foram reveladas pelo jornal francês Le Monde, que teve acesso aos interrogatórios realizados em junho.

Segundo os suspeitos, o crime teria sido organizado por um mentor cuja identidade ainda não foi descoberta. Eles também disseram que desconheciam o destino das joias após o roubo, embora um deles tenha afirmado acreditar que as peças seriam vendidas no exterior.

O assalto ocorreu em 19 de outubro de 2025, em plena luz do dia. De acordo com as investigações, dois homens estacionaram um veículo em frente ao Louvre, subiram por uma escada até o segundo andar, quebraram uma janela, arrombaram vitrines com esmerilhadeiras e fugiram na garupa de scooters. Toda a ação durou menos de sete minutos.

As joias levadas são avaliadas em US$ 102 milhões (mais de R$ 521 milhões) e continuam desaparecidas.

Quem são os suspeitos

Os suspeitos foram identificados como Abdoulaye N., de 40 anos, e Ghelamallah A., de 36. Moradores da região norte de Paris, eles foram presos pouco mais de uma semana após o crime e respondem por suspeita de roubo e associação criminosa.

Os depoimentos foram prestados nos dias 2 e 22 de junho. Segundo o Le Monde, a dupla afirmou que foi procurada pelo suposto mentor dois ou três dias antes da invasão ao museu. O pagamento variaria conforme a quantidade de objetos roubados.

Os investigados também relataram que outros dois homens participaram da ação, mas disseram não ter revelado suas identidades por receio de sofrer represálias.

Abdoulaye ainda declarou ter sido o responsável por deixar cair uma das coroas roubadas durante a fuga. Segundo ele, o suposto organizador do crime teria demonstrado insatisfação com o incidente e esperava que um número maior de peças fosse levado.

Apesar dos relatos, os investigadores mantêm cautela sobre a existência de um mentor. De acordo com o jornal francês, não foram encontrados registros de comunicação entre os suspeitos e outra pessoa que sustentem essa versão.

Além de Abdoulaye e Ghelamallah, outras duas pessoas permanecem presas preventivamente por suspeita de ligação com o caso. As autoridades, no entanto, não divulgaram detalhes sobre a participação delas.

Louvre é o museu mais visitado do mundo

O Louvre é o museu mais visitado do mundo e reúne mais de 33 mil obras, entre esculturas, pinturas e antiguidades. O acervo inclui a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A invasão ocorreu por volta das 9h30, cerca de meia hora após a abertura do museu ao público.

Na época do crime, o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou as joias roubadas como de "valor inestimável" e afirmou que elas representam um "verdadeiro patrimônio".