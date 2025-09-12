Suspeito de matar ativista Charlie Kirk pode receber pena de morte por homicídio e outros crimes

O suspeito de matar o influenciador conservador Charlie Kirk durante uma palestra, Tyler Robinson, de 22 anos, sob custódia do FBI (a polícia federal dos EUA), vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, disparo de arma de fogo causando lesão corporal grave e obstrução da justiça, informou o portal de notícias AP.

Todas as acusações correspondem a crimes estaduais, e, no caso de homicídio qualificado, acarreta possibilidade de pena de morte. Não constam antecedentes criminais. Um juiz ordenou que ele fosse mantido preso sem direito à fiança. As acusações formais devem ser divulgadas no início da próxima semana.

Ainda segundo a AP, o homem tem dois irmãos mais novos e seus pais são casados ​​há cerca de 25 anos, de acordo com postagens de sua mãe nas redes sociais. A família mora em um subúrbio da cidade de George, no sul de Utah, cerca de 3 horas e meia de carro ao sul do campus da Universidade Utah Valley, onde Kirk foi baleado. Os posts indicam que sua família era ativa, com fotos de férias na Disney, Alasca e St. Kitts, além de praticarem pesca, tirolesa e tiro ao alvo.

A informação da prisão do potencial atirador foi dada em primeira mão pelo presidente Donald Trump durante uma entrevista à Fox News. Segundo Trump, uma pessoa próxima ao atirador o denunciou após reconhecê-lo nas fotos que foram divulgadas. Mais tarde, soube-se que ele foi preso após confessar ao pai, que então procurou um amigo da família, um membro do clero, que informou as autoridades

— Acho que, com um alto grau de certeza, o temos sob custódia — disse ao canal americano, sem dar mais detalhes.

Anúncios de prisões importantes costumam ocorrer em coletivas de imprensa orquestradas, mas, neste caso, Trump anunciou a prisão na Fox and Friends e alertou que suas informações eram preliminares. Ele disse que soube da detenção momentos antes de entrar no ar. Depois, o FBI confirmou a captura e detalhou as investigações.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, o governador de Utah, Spencer Cox, confirmou a prisão do suspeito. De acordo com o político, a captura se deu graças a um contato de um amigo da família do potencial atirador, que então informou ao gabinete do xerife que ele teria confessado o crime aos pais.

— Bom dia, senhoras e senhores, nós o capturamos — disse Cox, ao abrir a coletiva.

Imagens das câmeras de vigilância da Universidade de Utah mostram o suspeito chegando perto do campus em um Dodge Challenger na manhã de quarta-feira, cerca de quatro horas antes do ataque, garantiu o governador.

Além disso, havia gravuras em munições não disparadas deixadas com a arma que as autoridades acreditam ter sido usada no ataque a tiro, detalhou Cox. Uma delas carregava os dizeres: “Ei, fascista! Pega essa!”, detalhou a autoridade, acrescentando que outra tinha o escrito: “Se você está lendo isso, você é gay LMAO”, uma sigla para “laughing my ass off” (morrer de rir, em tradução livre).

Mais uma das cápsulas não disparadas do suspeito estava adornada com as palavras “Bella ciao”. Essa é uma referência aparente a uma canção italiana adotada pela resistência antifascista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ainda é cantada pela esquerda italiana para comemorar o fim do fascismo.

As autoridades presentes na coletiva apresentaram amplas evidências que, segundo elas, ligam o suspeito detido ao disparo contra Charlie Kirk, incluindo declarações a parentes sugerindo que ele cometeu o crime, mensagens nas redes sociais e provas físicas.

O governador também fez um apelo sobre a importância da liberdade de expressão e condenou a violência política.

— Nas últimas 48 horas, fiquei mais irritado do que nunca — disse ele, emocionado. — Muitos líderes políticos de ambos os partidos ficaram profundamente abalados com o assassinato de Charlie Kirk.

A lista de mensagens nas cápsulas do suspeito, conforme descrito por Cox, inclui referências aparentes à cultura online e aos jogos. “Símbolos de seta para cima, seta para a direita e três setas para baixo” podem ser uma referência a uma sequência de movimentos em um controle que libera uma bomba no game “Helldivers”. Outra inscrição, “Notices bulges OWO what’s this?” (Notificações, protuberâncias, OWO, o que é isso?), é uma frase usada para pegadinhas em comunidades de RPG — uma sigla para Role-Playing Games, jogo onde os participantes assumem papéis de personagens, conduzindo narrativas fantasiosas dentro de um cenário estabelecido.

Ele pontuou que a violência é trágica em todos os lugares e explicou que o assassinato de Kirk é "muito maior do que um ataque a um indivíduo":

— É um ataque a todos nós. É um ataque ao experimento americano, é um ataque aos nossos ideais. Corta os próprios alicerces de quem somos.

A captura ocorreu depois que duas pessoas foram detidas na quarta-feira, dia do ataque, mas posteriormente liberadas após as autoridades determinarem que elas não estavam envolvidas. Na quinta-feira, as autoridades divulgaram imagens de vídeo e foto de uma pessoa vista em um telhado próximo durante a palestra e pediram ajuda ao público para encontrar respostas.

O homem que está sendo interrogado pelas autoridades como parte da investigação sobre o assassinato de Charlie Kirk foi preso em George, Utah, perto do Parque Nacional Zion, a cerca de 400 km a sudoeste do campus onde Kirk foi morto, de acordo com um agente que pediu anonimato para discutir detalhes da investigação em andamento.

O FBI anunciou na quinta-feira ter recuperado um rifle nos arredores da universidade, e a arma está passando por perícia — as autoridades policiais disseram acreditar que é a mesma utilizada pelo atirador.

Entenda o caso

O influenciador conservador Charlie Kirk, 31 anos, chefe da Turning Point USA (TPUSA), morreu após ser baleado enquanto discursava em um evento no campus da Universidade Utah Valley na quarta-feira. De acordo com o FBI, a polícia federal americana, um suspeito foi capturado e liberado após prestar depoimento. O ataque foi condenado por representantes republicanos e democratas, e tratado como mais um "inaceitável" episódio de violência política nos EUA.

De acordo com uma porta-voz da universidade, Kirk foi atingido cerca de 20 minutos depois de começar a falar com os alunos e membros da comunidade no campus. Ela disse que um suspeito que atirou no Kirk a partir do Losee Center, um prédio a cerca de 200 metros de distância, e que foi realizado apenas um disparo.