Suspeito de atentado na Casa Branca é acusado por júri federal

Um júri federal dos Estados Unidos formalizou nesta terça-feira, 6, uma nova acusação contra Cole Allen, suspeito de tentar assassinar o presidente Donald Trump durante um evento em Washington.

A nova denúncia inclui o crime de agressão a um agente federal com uso de arma letal, além de acusar Allen de resistir, obstruir e intimidar o policial enquanto ele exercia suas funções.

Allen, de 31 anos, já respondia a outras três acusações, incluindo tentativa de assassinato do presidente — crime que pode resultar em prisão perpétua — além de delitos relacionados ao uso e transporte de armas de fogo.

Segundo a investigação, ele foi preso em 25 de abril após tentar invadir um hotel onde ocorria um jantar com a presença de Trump, da primeira-dama Melania Trump, do vice-presidente JD Vance e do presidente da Câmara, Mike Johnson.

Suspeito estava armado e atirou contra policial

De acordo com as autoridades, Allen conseguiu passar por um posto de segurança e entrou no local portando uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ele é acusado de disparar contra um policial antes de ser contido pelas forças de segurança.

A nova acusação faz parte de um processo revisado apresentado pela promotoria a um grande júri, responsável por avaliar se há elementos suficientes para levar o caso a julgamento.

O caso está sob responsabilidade da juíza Zia Faruqui, que, na véspera, pediu desculpas ao acusado pelas condições de detenção.

Segundo a magistrada, Allen passou vários dias em confinamento solitário, apesar das queixas apresentadas pela defesa.