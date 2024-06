Suprema Corte dos EUA vai avaliar lei que proíbe tratamento hormonal para menores transexuais

A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou, nesta segunda-feira, em examinar pela primeira vez a questão do tratamento aos menores transexuais, debate que divide profundamente a sociedade americana.

Neste caso especificamente, batizado de EUA vs. Skermetti, a corte examinará se uma lei adotada pelo estado conservador do Tennessee, no leste, é ou não constitucional — o que poderá ter repercussões em proibições estaduais semelhantes no país.

O texto, mantido por um tribunal federal de apelações, proíbe que menores que não se identifiquem com o gênero do nascimento tenham acesso a medicamentos que retardam as mudanças da puberdade (e assim retardar o início das mudanças físicas indesejadas), a tratamentos hormonais e cirurgia de redesignação sexual. Cerca de 20 estados americanos implementaram leis semelhantes.

A família de um menor do estado, apoiada por organizações de direitos humanos e pelo governo do presidente democrata Joe Biden, recorreu à Suprema Corte por considerar que a lei é discriminatória. Na sua próxima sessão, entre outubro deste ano e julho de 2025, a corte examinará se a lei viola uma disposição da 14ª Emenda da Constituição, que exige que os estados concedam proteção igualitária perante a lei a todos os cidadãos.

Em processos judiciais de fevereiro, a consultora jurídica do governo do presidente Biden, Elizabeth Prelogar, citou o "consenso médico esmagador a favor do tratamento" de adolescentes transgêneros. A consultora também argumentou que a mesma lei que proíbe o tratamento a esses adolescentes deixa-os "irrestritos caso sejam prescritos para qualquer outro fim". O Tennessee, por sua vez, alega que as "sequelas potencialmente irreversíveis" das intervenções hormonais ou cirúrgicas causaram uma "explosão no número de diagnósticos de disforia de gênero".

A disforia de gênero refere-se ao estado de sofrimento que crianças ou adolescentes vivenciam pela falta de correspondência entre sua identidade de gênero e o gênero do nascimento. Os ativista afirmam que as cirurgias para menores são extremamente raras e que os cuidados de afirmação de gênero podem salvar vidas de crianças que lutam contra a disforia. Alguns médicos afirmam que os bloqueadores podem ser clinicamente necessários, enquanto outros manifestaram preocupações crescentes sobre a sua segurança.

Os tribunais federais dividiram-se sobre a questão, intensificando a pressão sobre a intervenção do Supremo Tribunal, de maioria conservadora. Os juízes consideraram se deveriam aceitar os apelos na sua conferência privada todas as semanas, mas adiaram repetidamente a tomada de decisão.

Em abril, a Suprema Corte permitiu temporariamente que uma proibição estatal semelhante entrasse em vigor em Idaho, no oeste do país, enquanto os recursos judiciais continuam. De acordo com a lei de Idaho, aprovada pelo Legislativo do estado controlado pelos republicanos, os médicos que oferecem tratamentos a menores, que incluem bloqueadores da puberdade, terapia hormonal ou cirurgia, podem pegar até dez anos de prisão.

A decisão nesse caso, que chegou aos juízes como um pedido de urgência, pareceu dividir-se em grande parte em termos ideológicos, com os liberais do tribunal discordando. Junto com Idaho, os juízes foram convidados a avaliar a legislação do Tennessee e de Kentucky, onde uma lei conhecida como SB 150 proíbe os médicos de realizarem cirurgias de transição de gênero ou administrar bloqueadores da puberdade ou terapia hormonal em menores de 18 anos.

Em junho de 2023, os juízes federais de ambos os estados, em decisões separadas, bloquearam temporariamente as leis dias antes de partes importantes das leis entrarem em vigor. Pouco depois, um painel dividido no 6º Tribunal de Apelações dos EUA anulou a decisão do tribunal inferior, restabelecendo as proibições. Os demandantes em Kentucky e Tennessee apelaram para a Suprema Corte. (Com AFP e NYT)