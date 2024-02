Suprema Corte define hoje futuro de Trump nas eleições do Colorado; saiba o que está em jogo

A Suprema Corte norte-americana vai analisar a decisão da justiça do estado do Colorado, onde o nome do ex-presidente Donald Trump foi barrado das cédulas para as primárias, a partir desta quinta-feira, 8. Os juízes do estado entenderam que o republicano pode ser impedido de disputar a eleição por ter participado de uma insurreição com o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Os outros estados norte-americanos aguardam o parecer da Suprema Corte para prosseguir com dezenas de processos similares que tramitam sob sua jurisdição. O republicano recorreu da decisão do Colorado, e a Suprema Corte tem de decidir sobre o assunto em breve, já que as primárias do estado acontecem no dia 5 de março.

Um trecho da Constituição foi raramente usado para embasar o caso, a seção 3 da 14ª emenda, criada após a Guerra Civil (1861-1865) para evitar a eleição dos derrotados do Sul, conhecidos como secessionistas. É a primeira vez que os ministros vão ter de discutir o trecho, por isso não há precedente sobre seus posicionamentos.

O que vai acontecer?

Uma decisão que torne Trump inelegível seria surpreendente. O esperado é que os magistrados julguem a favor do republicano, e rapidamente, já que pretendem evitar ser o centro das atenções políticas. Além disso, a maioria da Corte é conservadora, e três juízes foram indicados pelo próprio Trump em seu primeiro mandato.

No caso de uma decisão contra o republicano, há temores do violência política com a insatisfação dos seguidores de Trump. A corte ainda pode adiar a conclusão, dando fôlego a mais processos semelhantes nos estados. Se isso acontecer, Trump vencer e os magistrados não julgarem o caso antes de 6 de janeiro de 2025, a responsabilidade de certificar ou não a eleição do republicano passa a ser do Congresso.

Defesa

Os advogados de Trump afirmam que o texto no qual a decisão de Colorado se baseou é vago. Eles também afirmam que o ex-presidente jurou “preservar, proteger e defender” a Constituição, não “apoiá-la”, como diz a emenda. Outro ponto defendido pela defesa é que insurreição não está na lista de acusações em processos contra Trump. O republicano responde a duas ações pela tentativa de reverter a derrota para Joe Biden, mas elas não citam insurreição.