Suíça autoriza retorno de trabalho sexual, mas não do judô

Políticos na Suíça decidiram que profissionais do sexo poderão retomar as atividades em breve, mas a prática de esportes que impliquem contato físico próximo, como judô, boxe e luta livre, continuará proibida.

A prostituição é permitida na Suíça e pode ser retomada a partir de 6 de junho, juntamente com a reabertura de cinemas, boates e piscinas públicas, anunciou o governo nesta semana. No entanto, esportes e atividades que envolvem contato físico “próximo e constante” continuarão proibidos, em medida para impedir a propagação do coronavírus.

Ao anunciar as novas medidas que afetam cerca de 20 mil profissionais do sexo, o ministro da Saúde da Suíça, Alain Berset, reconheceu a aparente contradição.

“Certamente, existe contato pessoal, mas parece possível um conceito de proteção. Estou ciente do aspecto bizarro da minha resposta”, afirmou em conferência de imprensa. “Para dizer a verdade, os serviços eróticos poderiam ter sido retomados antes.”

A Suíça reduziu drasticamente a taxa de infecção por covid-19 evitando o rigoroso isolamento social imposto em países vizinhos, como Itália e França. Novos casos relatados de infecções no país de 8,5 milhões ficaram abaixo de 20 por dia nesta semana.

Foi um dos primeiros países da Europa a reabrir lojas, restaurantes e escolas no início deste mês, relaxando medidas de distanciamento social. Reuniões públicas espontâneas de até 30 pessoas e eventos de não mais de 300 também serão permitidos a partir de 6 de junho.

A medida anunciada na Suíça contrasta com a decisão dos Países Baixos, onde se encontra o famoso Bairro da Luz Vermelha, em Amsterdã. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse em conferência de imprensa na quarta-feira que, embora academias e saunas provavelmente reabram em 1º de julho, profissionais do sexo não poderão retomar as atividades até setembro.