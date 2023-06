Submarino desaparecido: destroços são encontrados próximos da área de busca

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG, em inglês) encontrou nesta quinta-feira, 22, destroços dentro da área de busca pelo submarino desaparecido no Oceano Atlântico enquanto fazia uma expedição pelo Titanic. Os materiais foram encontrados pela sonda do navio Horizon Artic, da exercito do Canadá.

Ainda não é possível saber se os destroços pertencem ao submersível. Especialistas irão analisar o material. “Um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca por um ROV perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”. A guarda americana convocou uma coletiva para às 15h no horário de Boston (16h pelo horário de Brasília). É esperado que detalhes dos destroços sejam revelados.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

A descoberta de destroços em meio a busca pelo submarino acontecem após a USCG afirmar que o ar respirável da embarcação acabou pela manhã.

O submarino tinha 96 horas de oxigênio, de acordo com informações da empresa OceanGate, dona do veículo aquático. No último domingo, 18, o Titan perdeu contato com a equipe da empresa responsável pela expedição, cerca de 1 hora e 45 minutos após iniciar a descida de quase 4 mil metros de profundidade no oceano. Além da Guarda Costeira americana, autoridades do Canadá e da França reforçaram a busca.

Um navio francês equipado com um robô de mergulho em alto mar reforçou as buscas durante a manhã. Ele desacelerou próximo da área onde o submarino perdeu o contato com a empresa dona do veículo aquático. A desaceleração foi registrada pelo Marine Traffic, site que mostra o tráfego de navios pelo mundo. Especialistas afirmaram que a desaceleração do navio pode significa que ela tenha encontrado algo no fundo do mar.