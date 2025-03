Submarino de passeio no Egito afunda e provoca morte de turistas russos em Hurghada

Pelo menos seis pessoas morreram após um submarino turístico afundar em Hurghada, no Mar Vermelho, Egito, nesta quinta-feira (27). A embarcação, chamada Sinbad, transportava 44 passageiros, entre eles, turistas de diferentes nacionalidades. A tragédia ocorreu a 1 km da costa do resort de Hurghada, enquanto os turistas exploravam o fundo marinho da região. Outras 29 pessoas foram resgatadas com vida.

Segundo informações do jornal egípcio Al Masry Al Youm, o Sinbad afundou enquanto estava em frente à marina de um dos hotéis mais famosos de Hurghada. A Autoridade de Ambulâncias do Egito e a Diretoria de Saúde do Mar Vermelho foram colocadas em alerta máximo, e 21 ambulâncias foram enviadas ao local para transportar os feridos, alguns em estado grave, para os hospitais da região.

Relatórios iniciais afirmaram que os passageiros eram de "nacionalidades diferentes". Contudo, a embaixada russa no Cairo confirmou que todos a bordo eram cidadãos russos. Quatro russos, infelizmente, não sobreviveram ao acidente.

Submarino Sinbad: atração turística famosa

O submarino Sinbad era uma das atrações turísticas mais populares de Hurghada, oferecendo aos turistas uma experiência única para explorar a vida subaquática do Mar Vermelho sem a necessidade de mergulhar. O passeio a bordo do Sinbad durava de uma a três horas e permitia aos passageiros observar de perto peixes coloridos, polvos, caranguejos e outras espécies marinhas, enquanto um guia fornecia informações sobre a fauna e flora locais.

Características do Sinbad

Construído na Alemanha, o Sinbad é considerado um dos submarinos turísticos mais modernos do mundo. Com mais de 20 metros de comprimento, ele comportava até 44 passageiros, sendo a principal característica suas amplas janelas panorâmicas, feitas de material plástico resistente. Essas janelas proporcionavam uma visão clara e abrangente dos recifes de corais e da vida marinha, o que tornava a experiência ainda mais atraente para os turistas.

Repercussão e investigações

O acidente gerou grande comoção entre os turistas e moradores da região. Enquanto as autoridades egípcias investigam as causas do naufrágio, as famílias das vítimas aguardam notícias sobre seus entes queridos. O hotel responsável pelo Sinbad também está colaborando com as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido.