Steve Bannon critica Musk e diz que buscará expulsá-lo da Casa Branca antes da posse de Trump

O único objetivo do bilionário Elon Musk, um dos assessores mais próximos do presidente eleito dos Estados Unidos, é ganhar dinheiro, de acordo com Steve Bannon, estrategista da vitória de Donald Trump em 2016, que está confiante de que conseguirá expulsar o proprietário da Tesla e da SpaceX da Casa Branca.

"Farei com que Elon Musk seja expulso antes da posse. Ele não terá um passe azul com acesso total à Casa Branca. Ele será como qualquer outra pessoa. Ele é uma pessoa muito má", garantiu Bannon em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal "Corriere della Sera".

Bannon enfatizou que "impedi-lo se tornou uma questão pessoal".

"Antes, por ele ter investido tanto dinheiro, eu estava disposto a tolerá-lo. Agora não estou mais. Agora não estou mais", comentou.

Além de ser o doador de campanha mais importante de Trump, Musk é seu promotor mais influente nas redes sociais e um dos principais assessores do presidente eleito em assuntos políticos e pessoais.

"Musk não faz parte deste governo, ele está fazendo um relatório de eficiência para nos ajudar a construir um governo estadual", disse Bannon, condenado em 2022 por não cumprir uma intimação de um comitê que investigava o ataque de janeiro de 2021 ao Capitólio, no qual partidários de Trump invadiram o Congresso dos EUA para impedir a certificação da vitória eleitoral do presidente Joe Biden dois meses antes.

No centro do conflito entre os dois estão os vistos H1B para imigrantes qualificados e talentosos, os quais Musk disse apoiar, embora com reformas, enquanto Bannon se opõe totalmente.

"O problema é que os tecnofeudalistas estão usando-os para seu próprio benefício e as pessoas estão furiosas, 76% dos engenheiros do Vale do Silício não são americanos. Essa é uma parte fundamental para colocar nossa economia de volta nos trilhos. Esses são os melhores empregos, e os negros e hispânicos não têm acesso a eles", comentou.

Musk "tem a maturidade de uma criança" e "francamente, as pessoas ao redor de Trump estão cansadas dele. Vimos sua natureza intrusiva, sua falta de compreensão dos problemas reais e seu apoio apenas a si mesmo", acrescentou.

"O único objetivo dele é se tornar um trilionário. Ele fará de tudo para garantir que cada uma de suas empresas seja protegida, obtenha um acordo melhor ou ganhe mais dinheiro. O acúmulo de riqueza e, por meio da riqueza, o poder: esse é o objetivo dele. Os trabalhadores americanos não vão tolerar isso", concluiu.