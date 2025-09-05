Starmer nomeia Yvette Cooper como chanceler do Reino Unido no lugar de David Lammy

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nomeou nesta sexta-feira, 5, Yvette Cooper, até então ministra do Interior, como a nova ministra das Relações Exteriores, substituindo David Lammy, que se torna vice-primeiro-ministro no lugar de Angela Rayner, que renunciou ao cargo.

Lammy, o primeiro político negro a ocupar a pasta - após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições de 2024 - também assumirá o Ministério da Justiça, enquanto sua atual ocupante, Shabana Mahmood, substituirá Cooper no Ministério do Interior.

Cooper será o novo rosto da diplomacia britânica e será responsável por liderar o projeto de Starmer de devolver o Reino Unido ao multilateralismo e à cooperação internacional após o isolamento do Brexit, além de lidar com os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, entre outros.

Mahmood, por sua vez, assume o desafio de reduzir a imigração, atualmente uma questão fundamental para o sucesso eleitoral no país, e gerenciar o crescente descontentamento social em relação aos solicitantes de asilo.

Starmer realizou nesta sexta-feira uma reformulação de sua equipe de governo para fortalecê-la após a renúncia de sua "número dois", Angela Rayner, forçada por uma controvérsia sobre o não pagamento de impostos.

Starmer demitiu a representante do governo na Câmara dos Comuns, Lucy Powell, que será substituída por Alan Campbell, e o ministro da Escócia, Ian Murray, que será substituído por Douglas Alexander.

Pat McFadden, até agora na presidência, será responsável por Trabalho e Pensões no lugar de Liz Kendall, que assumirá o cargo de chefe de Ciência e Tecnologia no lugar de Peter Kyle, que assumirá o Ministério da Empresa no lugar de Jonathan Reynolds, o novo chefe de disciplina parlamentar.

Steve Reed se tornará ministro da Habitação, Comunidades e Governo Local, um dos três cargos ocupados por Rayner. Um dos outros era o de vice-primeira-ministra, no qual ela foi substituída por Lammy, e o terceiro era o de vice-líder do Partido Trabalhista, no qual ela ainda não foi substituída. Reed foi substituído no Meio Ambiente por Emma Reynolds.

A ministra da Economia, Rachel Reeves, permanece no cargo, apesar de ter sido criticada pelo fraco desempenho da pasta, e deverá apresentar o Orçamento do Estado em 26 de novembro.

Apesar do revés que a saída de Rayner - uma figura importante da esquerda - representa, Starmer quer aproveitar a ocasião para fazer mudanças que lhe permitam, mais uma vez, relançar seu projeto, questionado por não ter proporcionado o crescimento econômico prometido.

Rayner renunciou a seus três cargos nesta sexta-feira, depois que a consultoria de ética ministerial concluiu que, apesar de ter agido de boa-fé, ela violou o código de conduta ao não buscar aconselhamento jurídico adequado ao comprar uma segunda casa, pagando menos impostos do que deveria.