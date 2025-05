'Sou um filho de Santo Agostinho', disse o novo Papa Leão XIV; o que isso significa?

O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido para ocupar o pontificado, adotando o nome de Leão XIV. Sua eleição foi confirmada cerca de uma hora após o surgimento da fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, e, minutos depois, ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Em um discurso na varanda central da Basílica de São Pedro, o cardeal alternou do italiano para o espanhol e expressou sua gratidão à diocese de Chiclayo, no Peru, onde dedicou grande parte de sua trajetória eclesiástica.

Durante a declaração, o cardeal também ressaltou ser um agostiniano, como referência à ordem com a qual se juntou em 1985, no Peru. "Sou um filho de Santo Agostinho. Um agostiniano", afirmou.

Ele concluiu sua primeira mensagem aos fiéis na Praça São Pedro com a oração da Ave Maria. Prevost foi eleito por 89 dos 133 cardeais, ou seja, dois terços dos eleitores do conclave, e agora assume a sucessão do papa Francisco na Cátedra de São Pedro.

O que significa ser agostiniano?

Os devotos de Santo Agostinho pertencem a uma ordem mendicante, similar aos franciscanos e dominicanos.

A Ordem de Santo Agostinho destaca-se por seu foco na vida comunitária, no estudo, na busca pela verdade e no serviço pastoral, seguindo os ensinamentos de Santo Agostinho, um dos principais teólogos e filósofos da Igreja.

Os agostinianos dão grande importância ao diálogo, à humildade, à caridade e à disposição para a reforma, valores que também refletem a trajetória de Leão XIV.

Quem foi Santo Agostinho?

Santo Agostinho é reconhecido como um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja Católica. Nascido em 354, em Tagaste, uma cidade que hoje pertence à Argélia, no norte da África, ele viveu em uma região que na época estava sob o domínio do Império Romano.

Embora seu pai não fosse cristão, sua mãe, Mônica, que posteriormente seria canonizada como Santa Mônica, era uma devota cristã.

Agostinho inicialmente seguiu um caminho considerado "pagão" pela Igreja, influenciado pelas crenças de seu pai. As narrativas sobre sua vida, e especialmente sobre a de sua mãe, relatam que Mônica se preocupava profundamente com o comportamento do filho e orava constantemente pela sua conversão. Contudo, ela agiu com sabedoria, nunca impondo sua fé a Agostinho, nem mesmo durante sua infância.

Quem é o Papa Leão XIV?

Robert Prevost, 69 anos, nasceu em Chicago. Ele, que será o primeiro papa vindo dos Estados Unidos, serviu por duas décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, e depois liderou uma ordem religiosa internacional. Ele ocupava um dos cargos mais influentes na Santa Sé e havia sido nomeado cardeal pelo papa Francisco em setembro de 2023.

O papa chefiará a Igreja Católica, religião seguida por 1,4 bilhão de pessoas no planeta. Dentre eles, há 182 milhões de brasileiros, segundo dados da instituição. Ele substituirá Francisco, morto em 21 de abril e que ficou no cargo por 12 anos.

A escolha foi feita no segundo dia de votação. O conclave havia sido iniciado na tarde de quarta-feira, 7. A fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, que indica que um papa foi escolhido, foi solta às 13h08 (hora de Brasília, 18h08 na hora local). O resultado foi celebrado pela multidão que aguarda o novo papa na praça de São Pedro.