Sobrevivente de campo de concentração nazista morre em guerra na Ucrânia

Um conhecido sobrevivente ucraniano de campos de concentração na Alemanha nazista, Boris Romantschenko, de 96 anos, morreu em meio à guerra na Ucrânia, segundo informações confirmadas pela família.

O homem foi morto durante bombardeio que atingiu o edifício onde morava na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Fundação pela Memória de Buchenwald and Mittelbau-Dora, dois dos campos de concentração onde Romantschenko esteve.

Romantschenko morreu na última sexta-feira, 18, e a fundação afirma que recebeu a informação de sua neta, cuja identidade não foi revelada.

Nascido em Sumy, na Ucrânia, em 1926, Romantschenko foi preso e levado a diversos campos de concentração na Alemanha a partir de 1942.

O regime nazista de Adolf Hitler havia se expandido nesse período a partes do leste europeu, incluindo com ataques à Ucrânia, que era então parte da antiga União Soviética.

Romantschenko sobreviveu a passagens pelos campos de Buchenwald, Peenemünde, Dora e BergenBelsen.

Com o fim da guerra, ele voltou à Ucrânia e tem participado desde então de celebrações diversas contra os crimes nazistas.

"Boris Romantschenko fez intensa campanha pela memória dos crimes nazistas e foi vice-presidente do Comitê Internacional Buchenwald-Dora", escreveu a fundação alemã em seu perfil no Twitter. "Estamos profundamente desolados."

A fundação também publicou uma foto em que Romantschenko aparece, em 2012, durante o aniversário de libertação do campo de concentração de Buchenwald, que existiu entre 1937 até 1945 no leste da Alemanha.

"Em 2012, durante o evento de comemoração do aniversário da libertação do campo de concentração de Buchenwald, Boris Romanchenko (segundo à direita na foto) leu o juramento de Buchenwald de 'construir um novo mundo de paz e liberdade'", diz a publicação.

Segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv tem sido uma das áreas mais atacadas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

A cidade fica mais próxima à fronteira com a Rússia do que a capital Kiev, por exemplo, e tem grande número de falantes de russo e inclusive apoiadores da causa pró-Moscou antes da guerra, de modo que os violentos ataques aéreos contra a cidade surpreenderam parte dos observadores.

Segundo informações das autoridades e de agências independentes em solo, Kharkiv segue sob controle ucraniano, apesar dos ataques.

Desde o início da guerra na Ucrânia, ao menos 925 civis morreram, segundo o que pode ser confirmado pelas Nações Unidas. Diante da dificuldade em confirmar as informações, a organização estima que o número de vítimas pode ser ainda maior.

Ao menos 10 milhões de pessoas, um em cada quatro residentes na Ucrânia, tiveram de deixar suas casas rumo a lugares mais seguros dentro ou fora do país, segundo a ONU.

A temática do nazismo na guerra tem sido frequentemente endereçada devido aos discursos do presidente russo, Vladimir Putin, afirmando que deseja "desnazificar" a Ucrânia. Putin acusa o governo ucraniano de ter dado amplo espaço a forças neo-nazistas, como o batalhão de Azov, em meio às guerras separatistas no leste do país.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é judeu, e em discurso feito nesse fim de semana ao Parlamento de Israel, comparou os ataques à Ucrânia à "solução final" de Hitler contra judeus. Zelensky também tem dito com frequência que Putin, mediante bombardeios aéreos a cidades como Kharkiv, parece querer "exterminar" a população ucraniana, inclusive os falantes de russo.

Organizações de direitos humanos e políticos de ambos os espectros no exterior criticam a invasão à Ucrânia, questionam a justificativa da suposta desnazificação e afirmam que Putin vê a Ucrânia como seu território diante de uma lógica imperialista, e não como uma nação independente.

