Sobretaxa de 50% sobre importações americanas de cobre vale a partir de 1º de agosto, diz Trump

O presidente Donald Trump anunciou que os EUA começarão a aplicar uma tarifa de 50% sobre as importações de cobre a partir de 1º de agosto, confirmando uma medida que atingirá duramente produtores de uma ampla gama de setores — de automóveis a habitação e eletrodomésticos — que dependem desse metal industrial.

A tarifa é a mais recente de uma série de medidas tarifárias de Trump com objetivo de promover a mineração e o processamento de metais dentro do país. Trump já aumentou as taxas sobre as importações de aço e alumínio e sinalizou que mais tarifas setoriais estão a caminho.

Isso se soma às tarifas específicas por país que a Casa Branca está finalizando com dezenas de seus principais parceiros comerciais, também previstas para entrar em vigor em 1º de agosto.

Produtores globais têm se apressado para antecipar as tarifas planejadas por Trump sobre o cobre, incluindo, nos últimos dias, o redirecionamento de entregas para o Havaí e Porto Rico para reduzir o tempo de envio.

Desde fevereiro, quando Trump apresentou pela primeira vez os planos para essas tarifas, comerciantes globais têm enviado volumes recordes do metal para os EUA, visando lucros elevados com as cargas entregues antes da entrada em vigor das tarifas.