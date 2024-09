Sobe para 29 o total de mortos por tufão no Vietnã; 13 desaparecem após colapso de ponte

Pelo menos 13 pessoas estão desaparecidas depois de uma ponte ter desabado nesta segunda-feira, 9, no Vietnã por causa do aumento do nível das águas e à tempestade causada pelo tufão Yagi, que reduziu sua intensidade, mas continua causando estragos na zona norte do país, onde deixou quase 30 mortos.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do incidente e os danos causados ​​pelo colapso da ponte, que tinha cerca de 375 metros de comprimento e ligava dois distritos sobre o Rio Vermelho, na província de Phu Tho, afirmou o jornal online “VN Express”.

Várias testemunhas relataram que havia vários carros e motos quando a ponte caiu sobre o rio.

De acordo com o último relatório, pelo menos 29 pessoas morreram e outras três estão desaparecidas devido à passagem do tufão Yagi, que atingiu o norte do Vietnã no sábado com fortes chuvas e ventos sustentados de 118 quilômetros por hora, além de rajadas de até 149 quilômetros por hora.

Há também 229 feridos por causa do tufão, que no domingo começou a perder força e passou a ser classificado como tempestade tropical pelas autoridades.

No entanto, o Departamento Meteorológico vietnamita alertou hoje para fortes chuvas e para o perigo de inundações e deslizamentos de terra devido à tempestade.

A caminho do Vietnã, o tufão atravessou na sexta-feira a província insular chinesa de Hainan, onde deixou pelo menos dois mortos e 92 feridos, além de mais de 1,5 milhões de casas sem eletricidade.

Antes, no início da semana, Yagi cruzou o norte da ilha filipina de Luzon, onde fica Manila, onde as equipes de emergência relataram em sua última atualização 20 mortos, 26 desaparecidos e 22 feridos.

A tempestade tropical deverá atravessar hoje em direção ao extremo norte do Laos e continuar em direção à China e a Myanmar.