Sob Trump, confiança nos EUA cai ao redor do mundo, incluindo no Brasil, revela pesquisa

O retorno de Donald Trump à Casa Branca abalou a imagem dos Estados Unidos ao redor do mundo. De acordo com uma pesquisa do instituto americano Pew Research publicada nesta quarta-feira, a confiança na maior potência global caiu em 15 dos 24 países analisados, incluindo o Brasil, onde o índice regrediu 8 pontos percentuais em comparação com o ano passado (de 64% para 56%). Na média geral, o presidente americano foi alvo de desconfiança de 62% das nações.

O resultado é ainda pior quando apenas a liderança do republicano é colocada à prova: 19 nações não confiam na forma como Trump conduz a ordem global. Entre os que acreditam na liderança do republicano destacam-se aliados como Israel (69%) e Hungria (53%), além de países com democracias fragilizadas, como Índia (52%), Nigéria (79%) e Quênia (64%).

No caso brasileiro, 61% dos entrevistados disseram desconfiar do presidente americano. Segundo o Pew Research, a pesquisa foi realizada durante dois grandes eventos que podem ter impactado a percepção negativa do republicano no Brasil: a briga entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Salão Oval, episódio que se tornou um vexame diplomático mundo afora; e o anúncio do tarifaço contra diferentes países.

Em questões específicas, Trump recebeu sua avaliação mais positiva na forma como lida com a imigração nos EUA — embora na média geral, 61% disseram ter pouca ou nenhuma confiança na sua condução do assunto. O país com mais avaliações negativas nesse sentido é o México, um dos mais impactados por suas medidas restritivas, onde 87% não confiam no modo como o republicano trata da migração.

O líder americano recebeu as notas mais baixas pelo modo como enfrenta as mudanças climáticas: uma média de 21% dos entrevistados confiam na sua gestão do clima, enquanto 72% desconfiam. Um cenário similar é visto na questão econômica, onde uma média de 67% dos entrevistados nos 24 países não acreditam que ele seja capaz de lidar com os problemas econômicos globais.

Mediação de conflitos

A forma como Trump lida com as tensões na esfera internacional também são alvos de desconfiança. Em relação às turbulências com a China, há pouca confiança no americano mesmo entre aliados dos EUA na Ásia. Na Coreia do Sul e no Japão, seis em cada dez adultos não confiam nele nessa questão. Na Austrália, um parceiro central para a estratégia americana no Indo-Pacífico, 77% da população não acreditam na capacidade do republicano de lidar com o gigante asiático.

O cenário se repete em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o Pew Research, em nove dos 11 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pesquisados, seis em cada dez adultos não confiam na maneira como o magnata está mediando o conflito — com exceção apenas da Hungria, onde 54% confiam, e a Grécia, cujo cenário é dividido.

Em relação à guerra em Gaza, por sua vez, 62% dos israelenses confiam em Trump para lidar com o conflito. A avaliação positiva é ainda maior entre israelenses de direita (83%) e judeus (73%), enquanto apenas 21% dos israelenses de esquerda e 26% dos árabes israelenses confiam na sua condução. Segundo o instituto, as avaliações mais negativas nessa questão foram registradas na Turquia e no México, onde 87% e 85% não confiam no magnata, respectivamente.

'Líder forte'

Apesar do cenário, quando questionados sobre características específicas do presidente americano, 67% dos entrevistados o enxergam como um "líder forte". Segundo o Pew Research, a porcentagem da população que o vê dessa forma aumentou em muitos países em comparação com o seu primeiro mandato, em 2017. O crescimento foi significativo em países onde ele é popular, como Hungria, Índia e Nigéria, mas também em nações onde o índice de desconfiança no republicano é alto, entre eles Grécia, Coreia do Sul, Turquia e Reino Unido.

Além diss, uma média de 66% dos entrevistados o veem como "honesto", 56% afirmam que ele é "qualificado para a Presidência" e 53% destacaram sua capacidade de "entender problemas complexos". Por outro lado, ele também é visto como perigoso (65%) e arrogante (80%) pela maioria.

Em comparação com outros líderes mundiais analisados pelo instituto, Trump aparece como mais confiável do que o presidente russo, Vladimir Putin, que detém 82% de desconfiança, e o líder chinês Xi Jinping, com 64%, mas está atrás do presidente francês Emmanuel Macron, em que 42% não confiam.