Snowden solicita nacionalidade russa, mas ainda manterá a americana

O delator americano Edward Snowden disse em um tweet nesta segunda-feira (2) que fez o pedido para obter a nacionalidade russa, embora continuará com a americana. O ex-funcionário da inteligência dos EUA, que vazou a informação de que o governo americano estava espionando seus cidadãos em 2013, vive exilado na Rússia desde então.

O tweet de Snowden surge semanas depois de ele obter residência permanente na Rússia e alguns dias depois de sua esposa, Lindsay Mills, anunciar que estar grávida.

Em seu tweet, Snowden afirmou: “Depois de anos de separação de nossos pais, minha esposa e eu não queremos nos separar de nosso filho”. Nesta “era de pandemia e fronteiras fechadas, estamos solicitando dupla cidadania”, escreveu.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That’s why, in this era of pandemics and closed borders, we’re applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

— Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020