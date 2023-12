Shenzhen, no sul da China, continua na vanguarda das exportações por 31 anoS

Shenzhen, situada na movimentada província de Guangdong, no sul da China, está prestes a manter sua soberania nas exportações entre as cidades chinesas pelo impressionante 31º ano consecutivo em 2023. O impulso é atribuído à resiliência dos negócios locais e à pujança da indústria eletrônica. Dados alfandegários locais revelam um salto notável de 13,6% nas exportações de Shenzhen, atingindo a cifra monumental de 2,2 trilhões de yuans (US$ 313 bilhões) nos 11 meses findos em 30 de novembro, contribuindo para um robusto aumento de 6,3% no comércio internacional, totalizando 3,5 trilhões de yuans.

O epicentro econômico de Shenzhen repousa firmemente na indústria eletrônica, com exportações de produtos eletrônicos e de máquinas, notadamente dispositivos eletrônicos de comunicação e computadores, registrando um notável aumento de 7,9%, alcançando a impressionante marca de 1,6 trilhão de yuans entre janeiro e novembro, representando imponentes 73% do volume total de exportações da cidade.

Setores específicos, como as exportações de baterias de lítio (com um crescimento sólido de 19,4%), veículos elétricos (testemunhando um salto estratosférico de 274%) e células solares (elevando-se em notáveis 32%), contribuíram de forma destacada para o êxito internacional de Shenzhen.

Empresas privadas, notadamente líderes locais como Lenovo Group, BYD e Honor, desempenharam um papel catalisador nesse cenário triunfante. Suas importações e exportações combinadas aumentaram em impressionantes 12,5%, atingindo a cifra imponente de 2,3 trilhões de yuans nos 11 meses, representando uma parcela significativa de 65% do comércio total da cidade.

Enquanto isso, Xangai viu suas exportações ascenderem modestamente em 1,7%, alcançando um patamar respeitável de 1,6 trilhão de yuans, impulsionadas por acordos relacionados à Iniciativa Belt and Road e à Parceria Econômica Abrangente Regional. A cidade, com um comércio internacional recorde de 3,9 trilhões de yuans, destaca-se como líder indiscutível a nível nacional.

Em contraste, Suzhou, na província de Jiangsu, enfrentou uma queda discernível de 3,8% em suas exportações, totalizando 1,4 trilhão de yuans enquanto suas importações e exportações globais atingiram a marca de 2,2 trilhões de yuans.