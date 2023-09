Shenzhen e Xangai estão entre cidades preferidas por cientistas globais

Cingapura, Shenzhen, Boston, Xangai e Nova York estão entre as cinco principais “Cidades Ideais” em termos de desenvolvimento integrado de educação, tecnologia e talento entre 20 grandes cidades do mundo. Pequim ficou em sexto lugar e Hong Kong em 13º. As informações estão no relatório “Cidades Ideais 2023 – Rumo a uma Cidade Global Altamente Desenvolvida em Educação, Ciência e Tecnologia e Talentos”, em tradução livre, divulgado na conferência dos resultados do Fórum de Inovação Pujiang 2023, realizada na manhã do dia 9.

Em termos de pontuações individuais, Cingapura está no topo da lista de “Cidades Ideais” para educação e ciência e tecnologia, enquanto Shenzhen é a “Cidade Ideal” mais procurada para talentos criativos globais.

A pesquisa foi encomendada pelos Institutos de Ciência e Tecnologia de Xangai e conduzida pela Springer Nature, tendo como alvo cientistas de alto nível em 20 cidades que são centros globais de ciência, tecnologia e inovação. Por meio de um questionário online, os cientistas fizeram avaliações subjetivas, perspectivas e sugestões sobre o desenvolvimento da educação, ciência e tecnologia e talentos nas cidades.

Avaliação abrangente deu primeiro lugar à Cingapura

Educação, ciência e tecnologia e talento são suportes fundamentais e estratégicos para a modernização e o desenvolvimento, e há uma profunda conexão orgânica entre os três. Diferentemente da série de relatórios lançados nos anos anteriores, o relatório deste ano acrescenta análises estatísticas das três áreas de educação, ciência e tecnologia e talentos.

Wang Xueying, pesquisadora associada do Innovation Policy Research Office do Shanghai Institute of Science, explicou à Caixin que, além do índice de avaliação abrangente, as três áreas de educação, ciência e tecnologia e talento não representam índices subdivididos porque o relatório deste ano é uma “trindade” de pesquisas estatísticas, que ainda precisa combinar as três em uma consideração abrangente. A partir da análise das estatísticas abrangentes, diferentes cidades mostraram seus padrões de desenvolvimento distintos. Por exemplo, Pequim tem vantagens em educação e talentos; Shenzhen está altamente alinhada com o ideal de talentos inovadores, mas é mais deficiente em educação. Xangai, por outro lado, tem uma excelência mais equilibrada em educação, ciência e tecnologia e talento.

Em termos de “educação”, as cidades desenvolvidas ainda têm uma vantagem significativa na educação STEM (acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) em comparação com as cidades chinesas, disse Wang Xueying. De acordo com os resultados da pesquisa global com cientistas, Cingapura, Boston e Londres foram classificadas como as três principais cidades ideais para a educação STEM entre as 20 cidades do mundo; Pequim ficou em quarto lugar, Xangai e Nova York empataram em quinto lugar, Shenzhen e Hong Kong ficaram em 9º e 12º lugares.

Na área de “Tecnologia”, Cingapura, Shenzhen e São Francisco foram classificadas como as três principais cidades STEM entre as 20 cidades do mundo. Nova York e Boston empataram em quarto lugar, enquanto Xangai, Pequim e Hong Kong ficaram em 6º, 8º (empatadas) e 17º lugar, respectivamente. Na opinião dos cientistas pesquisados, as cidades emergentes de tecnologia representadas por Cingapura e Shenzhen ultrapassaram o status das cidades tradicionais de centros de CTI, como Nova York, Londres, Tóquio e São Francisco. Isso mostra que as atuais cidades globais de inovação em ciência e tecnologia estão iniciando uma nova rodada de tendências de mudança, e as cidades emergentes refletem a vantagem de serem retardatárias.

O relatório conclui que os próximos 5 a 10 anos serão um período crítico para a reestruturação do mapa global de inovação científica e tecnológica urbana, e que os governos locais urbanos desempenharão um papel mais importante e ativo no desenvolvimento de cidades centrais de inovação científica e tecnológica. Os cientistas destacaram que a capacidade das cidades visionárias de cultivar e reunir talentos excepcionais em inovação científica e tecnológica, especialmente jovens talentos, será de importância decisiva para a perspectiva da inovação científica e tecnológica urbana.

Xangai recebeu as classificações mais altas dos cientistas pesquisados por sua capacidade de cultivar jovens talentos por meio da educação, mas os cientistas acharam que Xangai não era tão proativa quanto Pequim e Shenzhen em atrair e reunir pessoas talentosas de fora da cidade. Xangai é altamente reconhecida pelos cientistas por seu papel de impulsionar a inovação científica e tecnológica por meio da demanda pública, mas há uma lacuna entre Xangai e Pequim e Shenzhen em termos de integração estreita da ciência e tecnologia com a economia industrial.

Onde os talentos são mais favorecidos

No campo do “talento”, de acordo com os resultados dos cientistas pesquisados, Shenzhen foi classificada como a primeira cidade ideal para talentos inovadores na mente dos cientistas por uma grande margem, com Xangai, Nova York, Pequim e Cingapura em segundo e quinto lugares, respectivamente. Pequim, Xangai e Shenzhen estão entre as cinco principais cidades ideais para talentos inovadores na mente dos cientistas globais, especialmente os cientistas mais jovens, com menos de 35 anos de idade, consideram Shenzhen como um ponto importante para o desenvolvimento da carreira e a realização de valor.

O relatório mostra que cerca de um terço dos cientistas pesquisados que foram apresentados a Pequim, Xangai e Shenzhen vieram para o norte, Xangai e Shenzhen para se dedicar à pesquisa científica após receberem educação de alto nível nas cidades centrais dos países desenvolvidos. Isso reflete a crescente atratividade dos talentos científicos e tecnológicos em Pequim, Xangai e Shenzhen, e mostra que a construção de um centro internacional de inovação científica e tecnológica e de uma região de alto nível de talentos começou a dar frutos. Os cientistas pesquisados de cidades globais acreditam que a internacionalização de pesquisadores globais aumentará ainda mais nos próximos 5 a 10 anos, mas a migração, os intercâmbios e a cooperação de cientistas também podem estar sujeitos a certas interrupções devido a mudanças na situação internacional.

Embora as cidades chinesas representadas por Pequim e Xangai tenham obtido muitos resultados excelentes de pesquisa científica nos últimos anos, os cientistas acreditam que as cidades chinesas ainda têm deficiências em comparação com as cidades desenvolvidas em termos de propor independentemente novos problemas importantes, abrir novos campos e criar avanços revolucionários sem precedentes em inovações científicas e tecnológicas, e que o cultivo e os incentivos para o espírito de originalidade precisam ser ainda mais fortalecidos.

Wang Xueying disse à Yicai que o salário ideal, a vida ideal e a plataforma de carreira ideal são as principais necessidades dos cientistas nas cidades. Em particular, os cientistas com menos de 35 anos de idade estão mais preocupados com uma renda salarial razoável, uma vida urbana atraente e econômica e um ambiente multicultural aberto e internacionalizado.

De acordo com o relatório, os cientistas acreditam que as práticas mais valiosas para que as cidades criem um platô de talentos em ciência, tecnologia e inovação se concentram no fortalecimento do apoio aos jovens talentos. As formas sugeridas pelos cientistas incluem o incentivo às universidades e instituições de pesquisa locais para que tragam bolsistas de pós-doutorado e acadêmicos visitantes do exterior; o apoio a jovens cientistas de todo o mundo para que realizem pesquisas científicas e tecnológicas criativas por meio de programas para jovens talentos, fundos para start-ups, fundos para provas de conceito e desafios de inovação; bem como a assistência a jovens talentos científicos e tecnológicos para que resolvam suas dificuldades práticas e aliviem a pressão de suas vidas.