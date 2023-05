Setores-chave da China receberão mais empréstimos e linhas de crédito, segundo relatório

Especialistas afirmaram que os bancos chineses continuarão a fornecer um melhor suporte para a economia real, estendendo mais empréstimos e aumentando as linhas de crédito, especialmente em áreas-chave e fragilizadas.

Os comentários foram feitos após a análise dos últimos dados da Comissão Reguladora de Seguros e Bancos da China (CBIRC), que mostrou que os bancos comerciais tiveram um desempenho melhor em termos de apoio ao setor manufatureiro, setor privado e pequenas e microempresas durante o primeiro trimestre do ano.

Segundo a CBIRC, o lucro líquido dos bancos comerciais totalizou 667,9 bilhões de iuanes (US$ 96 bilhões) no primeiro trimestre, alta de 1,3% em relação ao ano anterior. Os novos empréstimos para o setor manufatureiro durante o período atingiram 2,2 trilhões de iuanes, alta de 381,9 bilhões de iuanes em relação ao ano anterior.

Os empréstimos para empresas privadas chegaram a 3,7 trilhões de iuanes, alta de 1 trilhão de iuanes em relação ao ano anterior.

Empréstimos inclusivos para pequenas e microempresas aumentaram para 2,3 trilhões de iuanes no primeiro trimestre, alta de 808,8 bilhões de iuanes em relação ao ano anterior.

“Graças à reforma do lado da oferta e ao empoderamento da digitalização, a força dos bancos em servir a economia real está em ascensão, com a melhoria contínua na estrutura de empréstimos e crédito”, disse Zhou Maohua, analista do China Everbright Bank.

“Como a economia chinesa está se recuperando a um ritmo constante, as necessidades de financiamento da economia real vão crescer, e espera-se que os bancos comerciais otimizem ainda mais a estrutura de crédito e empréstimos sob a premissa de aumentar empréstimos e crédito de forma estável, especialmente em setores emergentes e elos fracos (na cadeia industrial).”

No final do primeiro trimestre, os empréstimos pendentes para o setor manufatureiro de alta tecnologia aumentaram 28,6% em relação ao ano anterior, enquanto os empréstimos concedidos para indústrias emergentes estratégicas aumentaram mais de 50% em relação ao ano anterior, disse a CBIRC.

Rentabilidade

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, um funcionário da CBIRC disse que a tendência de queda no crescimento dos lucros dos bancos comerciais nos últimos anos reflete o apoio à economia real, pois eles fizeram mais provisões para possíveis perdas ou empréstimos ruins.

Ele relacionou a tendência de queda da rentabilidade dos bancos à redução das margens entre depósitos e empréstimos.

As informações do CBIRC também mostraram que as reservas de perda de empréstimos dos bancos aumentaram em 257,2 bilhões de iuanes no primeiro trimestre, e a taxa de cobertura de provisão – reservas de perda de empréstimos em comparação com empréstimos ruins – foi superior a 205%, um nível relativamente alto.

Os dados do CBIRC também mostraram que as instituições financeiras do setor bancário e as companhias de seguros viram uma expansão estável de ativos durante o primeiro trimestre.

Os ativos dessas instituições financeiras totalizaram 397,3 trilhões de iuanes, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Os ativos das companhias de seguros aumentaram para 28,4 trilhões de iuanes, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Xinhua